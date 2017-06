E3 2017: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers de Sony PlayStation

Sony ya lo ha hecho en años anteriores y este E3 2017 no podía ser la excepción. Bajo la máxima de "todo es acerca de los juegos" la compañía soltó un arsenal para PlayStation a un ritmo que apenas nos dejó respirar. Muchos, muchos juegos que lucen espectaculares, pero que no veremos este año, algo a lo que que también nos está acostumbrado Sony.

Vamos con la larga, muy larga lista de lanzamientos:

'Uncharted The Lost Legacy'

Gráficos a un nivel superior nos demuestran que Sony sabe lo que hace, y la serie protagonizada por Nathan Drake regresa para finalmente ver la luz el 23 de agosto de este 2017. 'Uncharted The Lost Legacy' nos presentó un tráiler cinemático de este esperado spin-off que nos deja con ganas de más.

'Horizon: Zero Dawn The Frozen Wilds'

Esta no la veíamos venir, ya que a sólo tres meses de haberse convertido en todo un icono, 'Horizon: Zero Dawn' tendrá una nueva expansión llamada 'The Frozen Wilds', de la cual no se sabe más allá del título y de que la veremos en 2018.

'Shadow of the Colossus'

Otro que tampoco esperábamos y que es una buena sorpresa, ya que 'Shadow of the Colossus' regresa, pero no sabemos si es remasterización o juego nuevo. Lo que es un hecho es que luce tremendo y lo veremos en algún momento de 2018.

'Monster Hunter World'

Dinosaurios y criaturas gigantescas que tendremos que enfrenar con estrategia y una amplia variedad de armamento, Monster Hunter regresa y llegará a PS4 a inicios de 2018.

'Marvel vs. Capcom: Infinite'

Al final las filtraciones fueron ciertas, Capcom prepara un nuevo crossover de sus personajes junto a los de Marvel, donde lo primero que hemos visto nos ha dejado un buen sabor de boca, ya que tendremos la presencia de Chu-Li, Mega Man, Zero, Dante, entre otros, así como personajes de Guardianes de la Galaxia, Avengers y más del universo Marvel. Esta nueva aventura llegará el 19 de septiembre de 2017 y desde hoy mismo tendremos demo descargable.

'Call of Duty: WWII'

Ya sabíamos de la existencia del nuevo Call of Duty, pero Activision aprovechó el E3 2017 para presentarnos nuevo gameplay que luce brutal. Como sabemos, Call of Duty: WWII llegará el próximo 3 de noviembre.

'Monsters of the Deep', Final Fantasy en realidad virtual

Parecía un simple juego de pesca, pero poco a poco vimos que algo lucía familiar. Así es 'Monsters of the Deep', un juego de realidad virtual basado en el universo Final Fantasy que nos dejará pescar criaturas en primera persona.

'Moss'

Personajes de fantasia con música grandiosa. 'Moss' nos pone al mando de un pequeño ratón en una serie de puzzles en diversos escenarios.

'Gran Turismo Sport'

Uno de los grandes ausentes de la conferencia pero que apareció en el canal de Sony en YouTube. La nueva entrega de Gran Turismo finalmente llegará a finales de año después de varios retrasos.

'Skyrim VR'

Un misterio más, ya que no sabemos si es un nuevo título o una adaptación, lo que es un hecho es que se trata de realidad virtual y eso puede ser bueno, o eso queremos creer.

'The Impatient'

Más de terror en realidad virtual. Así es 'The Impatient', el cual nos sitúa en un viejo sanatorio en algo que parece ser un walker de horror en primera persona.

'Bravo Team'

Más de soldados, pero ahora en formato realidad virtual que nos recuerda un poco a Call Of Duty o Time Crisis.

'Detroit: Become Human'

Ha pasado un año desde que conocimos esta propuesta, la cual se basará en decisiones en tiempo real que afectarán el desarrollo de la historia. La mala noticia es que no hay fecha de lanzamiento, por lo que toca seguir esperando.

'Days Gone'

Uno de los montajes y vídeos más largos, donde finalmente pudimos conocer parte del gameplay y su desarrollo ya sea en moto, a pie o en otros escenarios, todo con batallas cuerpo a cuerpo con buen aspecto gráfico.

'Knack 2'

Otro tráiler que apareció en el canal de PlayStation pero no fue anunciado en la presentación. 'Knack 2' es una de las secuelas más esperadas y por fin podremos conocerla el próximo 5 de septiembre, la cual integrará modo multijugador sobre elementos de plataforma con acción.

'Spider-Man'

Otro de los que conocimos durante el E3 del año pasado, el conocido como el Spider-Man de Insomniac Games nos dejó con la boca abierta con aquel anuncio. Y ahora en este E3 2017 pudimos ver una gran cantidad de gameplay que nos confirma que es espectacular. Ahora sólo nos falta saber cuándo lo podremos comprar.

'Destiny 2'

El E3 2017 fue el momento perfecto para mostrar el nuevo tráiler de Destiny 2, y como estábamos en la conferencia de Sony el objetivo era confirmar que los usuarios de PlayStation tendrán acceso a contenido exclusivo de forma temporal. Destiny 2 llegará el próximo 6 de septiembre.

'God of War'

Y finalmente cerramos el resumen con 'God of War', la esperada nueva aventura de Kratos que ahora está acompañado de su hijo. La buena noticia es que todo lo que vemos en el tráiler es gamepley, pero la mala es que llegará hasta 2018.