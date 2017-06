E3 2017: resumen con todas las novedades, nuevos juegos y tráilers de Nintendo

Después de que Sony y Microsoft mostrasen ya sus cartas, hoy ha sido Nintendo la que ha mostrado sus novedades en el E3 2017. Lo ha hecho en un Nintendo Spotlight que ha sorprendido, pues en vez de centrarse sobre todo en el nuevo Super Mario Odyssey como todos esperábamos ha mostrado un buen elenco de nuevos títulos que llegarán a la Nintendo Switch en los próximos meses.

Entre los anuncios tenemos nuevos juegos de Kirby y Yoshi en desarrollo, Xenoblade Chronicles 2, y un nuevo RPG de Pokémon del que de momento no sabemos nada más que el hecho de que está siendo desarrollado. A continuación te dejamos un resumen con todas las novedades, los tráilers de los juegos y las fechas de lanzamiento anunciadas por Nintendo.

Xenoblade Chronicles 2

El primero en aparecer ha sido Xenoblade Chronicles 2 uno de los JRPG más esperados de la Nintendo Switch que por fin tiene fecha de lanzamiento para el invierno de 2017. En el tráiler hemos visto sobre todo cinemáticas, pero también unas cuantas imágenes en movimiento del nuevo juego de Monolith Soft.

Nuevo Kirby

Todavía no tiene nombre definitivo, pero ya hemos visto una de las apuestas de Nintendo para el año que viene. Se trata de un nuevo Kirby que estará disponible en 2018. No se han dado demasiados datos, pero sí que han mostrado lo más importante, un colorido y animado gameplay en el que podemos ver cómo se mueve el mítico personaje en su nuevo plataformas.

Metroid Prime 4

Nintendo está sacando pecho con todas sus franquicias míticas dirigiéndose a la Nintendo Switch. Otro de los títulos que han anunciado es Metroid Prime 4, pero sólo han mostrado un logo con el título del juego para anunciar que está en desarrollo, y todavía no tenemos fecha de lanzamiento.

Nuevo RPG de Pokemon

No tenemos datos, un título para el juego y ni siquiera una sola imagen de su gameplay o estética. Pero uno de los grandes anuncios de Nintendo en este E3 ha sido que ya se está desarrollando un RPG de Pokémon para Nintendo Switch. Eso sí, nos han dicho que podría tardar aún más de un año en estar terminado. Paciencia.

Nuevo juego de Yoshi

Con unos gráficos que le dan un aspecto de juego hecho de papel y cartón, Nintendo también nos ha mostrado un nuevo juego protagonizado por Yoshi. En este caso tampoco hay título definitivo, sólo hemos visto fragmentos del gameplay de este plataformas y la promesa de que llegará al mercado durante el próximo 2018.

Fire Emblem Warriors

También hemos visto otro de los juegos que ya habían sido anunciados con anterioridad, el hack and slash Fire Emblem Warriors con el que podremos repartir espadazos con todos los héroes de la franquicia. En este caso Nintendo sí que ha anunciado que estará disponible en otoño para Nintendo Switch, y que también llegará a New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL y New Nintendo 2DS XL.

DLC de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue el gran juego que acompañó al lanzamiento de la Nintendo Switch, y de él ya sabíamos que iba a tener dos DLCs durante este año. Hoy Nintendo nos ha mostrado imágenes del primero de ellos en un vídeo con gameplay, y ha dicho que estará disponible este 30 de junio para ser descargado.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Las alocadas personalidades de los Rabbids y su comportamiento imprevisible son los grandes protagonistas de este Mario + Rabbids Kingdom Battle que ya habíamos visto también en la presentación de Ubisoft. En su evento de hoy Nintendo también ha mostrado el juego y bastante gameplay, anunciando que llegará a Nintendo Switch el 29 de agosto.

Rocket League

Una de las sorpresas de la tarde ha sido la presentación de Rocket League para Nintendo Switch. Este juego mezcla de fútbol y coches llegará Nintendo Switch en invierno de 2017. Traerá debajo del brazo objetos y vehículos exclusivos, multijugador inalámbrico y juego interplataformas para poder jugar con los que lo tengan en otras consolas.

Super Mario Odyssey

Y el Nintendo Spotlight ha acabado de la única manera que podía hacerlo, con un tráiler del esperado Super Mario Odyssey. En él hemos visto nueve gameplay en el que se han mostrado más escenarios y lo más importante, la fecha de estreno. Super Mario Odyssey llegará a Nintendo Switch el 27 de octubre, apunto para la temporada de invierno.

Bonus track: Sonic Forces

Y cuando pensábamos que todo había pasado va nintendo y sube a su canal internacional de YouTube un tráiler de Sonic Forces. En él podemos ver los gráficos que tendrá y el gameplay del nuevo gran título del erizo azúl. El juego llegará al mercado en Navidades del 2017.

Bonus track: Metroid: Samus Returns

Nintendo ha dejado bastante de lado a la 3DS en esta conferencia para centrarse principalmente en la Switch, pero también han colgado en su página internacional de YouTube un tráiler de Metroid: Samus Returns. El vídeo muestra un gameplay del vídeo, y anuncia que llegará a la 3DS el 15 de septiembre.

