E3 2017: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers de Microsoft y Xbox

En este finde gamer a la fuerza ya tuvimos algo de antesala del E3 2017 con las novedades de EA. Hoy ha sido el día grande de Microsoft, y además de la presentación oficial de la Xbox One X los de Redmond han anunciado una serie de novedades y juegos que recopilamos aquí, con sus trailers y detalles.

Xbox One X

Nada de Scorpio, eso ha quedado como nombre del proyecto que poco a poco nos iban desvelando con detalles de hardware y alguna función que prometía. La finalmente llamada Xbox One X, la que catalogan como "la consola más potente del mundo" (un 40% más de potencia que cualquier otra consola, según matizan) llegará al mercado el 7 de noviembre con sus seis teraflops de rendimiento gráfico, 4K nativo y su retrocompatibilidad.

Velocidades y gráficos de vértigo con los bólidos de 'Forza Motorsport 7'

Lo primero que hemos visto (y oído) ha sido el rugido de motores que desfilarán por pista en el Forza Motorsport 7. La que será la próxima entrega de esta serie vendrá con unos gráficos en 4K a 60 frames por segundo en HDR, carreras que transcurrirán en 30 escenarios diferentes (y reales) con condiciones climáticas variables.

Entre los más de 700 vehículos que habrá disponibles para su conducción se encuentra el nuevo 2018 Porsche 911 GT2 RS, que ha sido protagonista del anuncio y lo será de la carátula del videojuego. Saldrá a la venta el 3 de octubre de este año y se incluirá en Xbox Play Anywhere.

Toca huir de nuevo con 'Metro: Exodus'

Ésta ha sido una de las sorpresas más inesperadas de la noche. El nuevo juego de la franquicia postapocalíptica que, según hemos visto en el trailer, se sitúa en una devastada Rusia. El juego tipo shooter en primera persona llegará en 2018 a Xbox One X y a Windows 10, aunque no han especificado la fecha.

'Assassin's Creed Origins': todo empieza en las pirámides

Egipto es el inicio de muchos elementos, entre ellas de la hermandad de asesinos de esta conocida saga de videojuegos. Tras el anuncio del nuevo 'Assassin's Creed Origins', hemos visto un gameplay en versión alpha (mientras esperamos a probarlo con nuestras propias manos durante este E3) que promete unos gráficos de calidad y también se confirmaba que su protagonista será Bayek.

Según lo que se ha adelantado, el juego se ha perfeccionado en jugabilidad y combates, y hemos visto tanto en el trailer como en el gameplay que el protagonista puede emplear un águila para tener un plano de lo que ocurre a su alrededor a vista de pájaro (nunca mejor dicho). Estará a la venta a partir del 27 de octubre para Xbox one, PlayStation 4 y PC.

'Player Unknown's Battleground': de desconocido ya tiene bien poco

Quizás os suene este juego, dado que hace unos meses iba encabezando el top ventas de Steam y siendo un éxito también en Twitch siendo aún un juego por terminar. El resultado de ese trabajo es un juego exclusivo para Xbox One y Xbox One X que llegará a finales de año.

'Deep Rock Galactic'

Otro shooter. em esta ocasión con aires retro y a modo de exploración, dado que el objetivo es encontrar minerales y recompensas. Esto no será fácil dado que habrá distintos enemigos con los que ir acabando, aunque se podrán formar equipos de hasta cuatro jugadores con el soporte para partidas multijugador. Habrá lanzamiento en exclusiva para Xbox One y Xbox One X.

Preparaos para aniquilar zombies a 4K con 'State of Decay 2'

No lo hemos podido evitar gritarlo en el directo de Twitter: ¡zombies en 4K! La secuela de 'State of Decay' llegará en primavera de 2018 y el reto es el que cabe imaginar: defenderse con lo que se tenga de hordas de muertos vivientes.

'The Darwin Project': un anticipo de otro battle royale

Lo de "project" es completamente en serio porque se trata de algo que aún está en desarrollo y de lo que hemos podido ver un anticipo. Según la compañía, quieren reinventar el subgénero battle royale y se trata de un reto de supervivencia en ambientes inhóspitos. Llegará a Xbox One y a Windows 10.

A gritar "Kame Hame Ha!" con 'Dragon Ball FighterZ'

en 2.5D** (según definen) y visualmente lo que destaca es que es muy fiel al aspecto visual y a los combates de la serie anime.

Un verano de 'Minecraft' con la 'Better Together Update'

Decir que algo tan popular como Minecraft es "sólo un juego" es quedarse corto, sobre todo para los aficionados acérrimos, pero en esta ocasión Microsoft hace oficial que dejará de ser un juego y que comenzará a ser una plataforma para todos los sistemas. Este verano se unificarán las versiones para todos los dispositivos (incluyendo realidad virtual) con la actualización 'Better Together', con lo cual el usuario podrá formar parte de cualquier universo creado desde cualquier dispositivo. Además, el juego podrá actualizarse con el 'Super Duper Graphics Pack' a 4K con HDR.

Luchando por escenarios desde desiertos a bosques nevados con 'Black Desert'

El MMORPG se ha mostrado en el trailer con sus diversos escenarios, que prometen a nivel gráfico. Guerreros, magos y otros personajes lucharán y lanzarán hechizos en este juego de rol en línea para el cual aún no han especificado fecha de lanzamiento.

Turno para el ciberpunk con 'The Last Night'

Otra aventura en 2,5D, esta vez cinemática e inspirada a nivel estético en títulos como 'Ghost in the Shell' o 'Blade Runner', en cuatro distritos diferentes de una gran urbe. No será exclusiva de dispositivos Microsoft y llegará en 2018 a Xbox One, PC y Mac.

'The Artful Scape': la psicodelia hecha juego

Turno para Annapurna Interactive, que ha anunciado este juego de dosis extra de colorido en sus gráficos. De momento hemos visto un aperitivo en forma de trailer que nos muestra que se tratará seguramente de un juego de plataformas, que mezclará (según describen) cantantes famosos con dioses espaciales, alucinógenos y otros elementos.

Está en fases iniciales de desarrollo y no hay fecha, pero han indicado que llegará a Xbox One y a PC.

'Code Vein' aparece, pero con pocas novedades

Si el trailer os suena no es un déjà vu producido por estar atendiendo a esta frenética conferencia un domingo a estas horas, dado que ya lo vimos y para el E3 no han traído uno nuevo. Lo que han anunciado es que llegará en 2018 a Xbox One, sin especificar otras plataformas o el momento del año.

Combates en alta mar y más allá con 'Sea of Thieves'

Otro juego de rol online, en esta ocasión de temática pirata y con aventuras tanto en tierra firme como submarinas. El MMORPG se desarrolla tanto en modo individual como con apoyo de naves y cañones (posteriormente).

Este juego de corsarios y barcos estará disponible para Xbox One y Windows 10, pero aún no se saben las fechas.

'Tacoma', otro de los más esperados

De los creadores de 'Gone Home' llega esta aventura en primera persona en la que tendrás que ponerte en el papel de una contratista que es enviada a una estación de transferencia lunar a llevar a cabo una investigación. Allí te tocará que seguir las pistas para descubrir qué ha pasado en este juego muy centrado en la narrativa.

Los juegos de plataformas tienen sitio con 'Super Lucky's Tale'

Un juego de plataformas en 3D "para todas las edades". Tendrás que ponerte en el papel de Lucky para rescatar lo que Jinx ha robado a su hermana. Y coger muchas monedas por el camino, claro.

De 'Cuphead' queremos ver más, Microsoft

Tras numerosos retrasos (se anunció en el E3 2014), parece que 'Cuphead' ahora sí está a punto de llegar al mercado, en concreto el 29 de septiembre. Lo definen como "un clásico juego de acción de carreras y armas centrado sobre todo en las "batallas contra jefes", y para ello se inspira en una estética similar a los de los dibujos animados de los años 30.

'Crackdown 3', a por la tercera parte

Acción, disparos y más acción en la tercera entrega de 'Crackdown' que además incluirá modo multijugador cooperativo para cuatro jugadores en su modo campaña y otro modo multijugador en el que permitirán que todo, cualquier cosa que veas en el juego, pueda ser reducida a cenizas.

'Ashen' llega por fin

A 'Ashen' lo conocimos en el E3 de 2015, en el que Microsoft publicó su primer tráiler. Ahora ya se prepara para el lanzamiento. Un juego de estilo animado en el que tendremos que buscar nuestro hogar en un mundo sin luz y repleto de ceniza. Juego multijugador con exploración de mundo abierto, que según sus creadores "nunca dos partidas serán igual". Promete.

'Life is Strange: Before The Storm', con nuevos capítulos

La historia tiene lugar tres años antes de lo que vimos en 'Life is Strange'. Chloe Price, rebelde adolescente sin causa y gran amiga de Rachel, ve cómo su mundo se desmorona después de que se desvele un secreto familiar.

Y una buena ronda de juegos indie

El evento del año de Xbox también tiene su momento para los desarrolladores independientes del programa ID@Xbox. Lo que hemos visto es una selección en la que se encuentran títulos como 'Osiris', 'Paladins', 'Raiders', el ya presentado 'Unknown Player's Battleground' y otros títulos, de gráficos y modalidades muy variadas.

'Middle-earth: Shadow of War'

Ya lo conocíamos, pero durante la presentación pudimos ver un gameplay a fondo. Se trata de un juego tipo ARG que tiene lugar en un mundo abierto y, como podéis adivinar por el título, es una secuela del 'Middle-earth: Shadow of Mordor'. De hecho, el nuevo juego sigue continua con la aventura del personaje de Talion.

'Ori and the Will of Wisps', el regreso

La continuación de 'Ori and the Blind Forest', un juego de plataformas muy especial y con una estética característica. Nuestros compañeros de VidaExtra definen el original como "una exquisita aventura", y esta secuela mantiene estilo y tiene muy buena pinta.

'Anthem', la gran apuesta

Uno de los más esperados, y de hecho Microsoft lo dejó para el final. Se trata de un juego de EA y Bioware en el que el jugador tendrá que ponerse en el papel de los "Freelancers", soldados con exo-suits que deberán patrullar más allá de los muros para explorar un desconocido mundo repleto de amenazas. Se trata de un juego de mundo abierto que además podrás jugar en modo cooperativo, disponible en 2018.

Más (y mejor) retrocompatibilidad

No todo son juegos y consolas. Microsoft también anunció hoy que la retrocompatibilidad, hasta ahora limitada a algunos juegos de Xbox 360, llegará a lo largo de este año a algunos juegos de la Xbox original. Entre ellos, el famoso 'Crimson Skies'. Además, confirmaron que en la actualidad más de 385 juegos son retrocompartibles y que todos los juegos que se ofrecen en Games with Gold lo serán.

