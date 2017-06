E3 2017: resumen con todas las novedades, nuevos juegos y tráilers de Bethesda

El E3 2017 ya está dándonos alegrías. Después 1. Después de que este sábado EA abriera fuego con sus novedades, esta noche hemos conocido la nueva Xbox One X y todas las novedades de Microsoft para su consola, Bethesda ha recogido el testigo y nos ha enseñado cuales son sus propuestas para los próximos meses.

Entre ellas destaca la incursión en la realidad virtual de sus franquicias Doom y Fallout, la llegada de los Mods a los Fallout 4 y Skyrim para consolas, su primer juego para Nintendo Switch y el retorno de franquicias tan aclamadas como The Evil Within o Wolfenstein. Aquí tenéis un resumen con todos los tráilers y los detalles de los juegos anunciados durante su evento.

Doom VFR

DOOM VFR o DOOM para la realidad virtual fue el primer título anunciado en la conferencia de Bethesda. Se trata de una nueva aventura especialmente creada para la realidad virtual, y no de una adaptación del DOOM lanzado en mayo del año pasado, aunque sí que estará basada en su historia. El título llegará a finales de año para PlayStation VR y HTC VIVE.

Fallout 4 VR

Si Fallout 4 ya te ofrece una experiencia inmersiva en un mundo devastado por la guerra nuclear, el nuevo Fallout 4 VR pretende meterte literalmente dentro de ese mundo. Se trata de una versión de Fallout 4 para realidad virtual que desde Bethesda describen como "La cosa más increíble que has visto en tu vida", y llegará en octubre a las HTC Vive.

Club de creación de Fallout 4 y Skyrim

El Club de creación presentado por Bethesda es una colección de contenido nuevo para Fallout 4 y Skyrim Special Edition. Incluye nuevos objetos, habilidades y añadidos varios creados tanto por Bethesda como por desarrolladores externos. Vamos, que podrás meterle al juego los mejores mods creados por la comunidad.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Llevábamos tiempo sabiendo que The Elder Scrolls Online iba a devolvernos al mundo de Morrowind, el que para muchos es el mejor juego de la franquicia. Ahora, en el E3 Bethesda ha aprovechado para mostrarnos más de este nuevo capítulo para su juego online.

The Elder Scrolls: Legends - Héroes de Skyrim

The Elder Scrolls: Legends es un juego estratégico de cartas lanzado por Bethesda para dispositivos móviles ambientado en su popular franquicia, y en el E3 ha presentado su primera expansión. Se trata de 'Heroes of Skyrim', un nuevo set que ofrecerá 150 cartas, nuevas mecánicas de juego y sí, también dragones.

The Elder Scrolls V: Skyrim for Nintendo Switch

Skyrim también llega a la Nintendo Switch, y lo hace con algunas características exclusivas. Para empezar añade un nuevo sistema de control gestual para los Joy-Con, y una compatibilidad ocn los Amiibo de Nintendo con los que podremos vestir a nuestro héroe de Link, el protagonista de The Legend of Zelda.

Dishonored: La muerte del Forastero

Tras los exitosos 'Dishonored' y 'Dishonoed 2', Bethesda ha presentado el primer spin-off de su popular saga: 'Dishonored: La muerte del Forastero'. Billie Lurk volverá para reunirse con su mentor, el asesino Daud, y recorrer las calles de Karnaca para acabar con la vida del Forastero. El título llegará el 15 de septiembre a Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Quake Champions

Quake Champions fue uno de los grandes títulos presentados en el E3 del año pasado, y este año ha repetido protagonista para mostrar el próximo nuevo contenido que va a llegar. Más personajes, más mapas y la sorpresa de que B. J. Blazkowicz, el protagonista de 'Wolfenstein', será otro de los campeones de la plantilla.

The Evil Within 2

Después de todo un año de rumores Bethesda finalmente ha anunciado oficialmente el desarrollo de 'The Evil Within 2'. La secuela de este survival horror estará nuevamente protagonizada por el detective Sebastian Castellanos, que tratará de salvar a su hija de una diabólica ciudad. Llegará el 13 de octubre a Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Wolfenstein II: The New Colossus

Bethesda dejó lo mejor para el final, momento en el que presentó la segunda parte de su Wolfenstein. El título nos lleva a un Estados Unidos controlado por los nazis donde deberemos reclutar a los líderes de la resistencia para luchar contra ellos. Estará disponible el próximo 27 de octubre en Xbox One, PS4 y PC, y promete ser uno de los mejores shooter de la nueva generación.

