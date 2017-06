E3 2017: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers del PC Gaming Show

Tras el evento de EA, el de Microsoft y el de Bethesda, toca ver qué se cuece este año en el PC Gaming Show. Un evento centrado en novedades sobre videojuegos (no sólo para ordenadores), dejando a un lado por un rato el hardware, y éstas son todas los novedades que hemos visto en el PC Gaming Show.

En la quiniela de VidaExtra figuraban nombres como 'Playerunknown’s Battlegrounds', 'Total War: WARHAMMER II', 'LawBreakers' o 'Battletech'. También circulaba el rumor de una expansión de XCOM 2, y justo ése ha sido el arranque de la conferencia.

Sí, hay expansión del 'XCOM 2: War of the Chosen'

Se confirma esta expansión de esta secuela del 'XCOM: Enemy Unknown', que llevará 3 nuevas facciones. Eso sí, para combatir los aliens en esta expansión habrá que esperar a finales de verano dado que el juego saldrá el 29 de agosto para PC, PS4 y Xbox One.

Todos felices en 'Ooblets'

Cambio de tercio total. De criaturas mortíferas y amenazantes a un mundo lleno de color y fantasía con este juego inspirado según sus creadores en 'Pokémon', 'Harvest Moon' y 'Animal Crossing'. Un juego en el que has de criar, entrenar y combatir con tus "ooblets" que realidad estrenó trailer el pasado mes de febrero. La novedad hoy hoy: mostrar una demo en el E3 y confirmar que estará disponible en 2018 para PC y Xbox One.

'BattleTech'

Nuevo trailer centrado en Argo, la desgastada nave en órbita donde se sitúa la acción en el modo singular. Además lo que han comentado es que la versión final del juego tendrá tres modos: un jugador combate, multijugador combate y un jugador mercenario.

En la conferencia han insistido en la importancia de la mejora de la armadura para avanzar en la aventura. Además, lo que hemos visto también es que no sólo se trata de disparar, sino que habrá combates de lucha. De momento está disponible en beta privada para los participantes de la campaña de micromecenazgo, a la espera de saber la fecha de lanzamiento.

'Mount and Blade II: Bannerlord': inteligencia artificial para la batalla

Dos nuevos gameplays del juego de TaleWorlds que nos muestran el que describen como "sistema de combate intuitivo" y para lo cual han recurrido a la inteligencia artificial. El juego aún se encuentra en desarrollo y no hay mucha más información, pero querían aprovechar el evento gamer para hacer acto de presencia con estos dos nuevos vídeos.

'Total War: WARHAMMER II': los hombres lagarto estarán muy acompañados

Nuevo vídeo de esta entrega de la saga 'WARHAMMER', en el que podemos ver por fin la jugabilidad del mismo. 'WARHAMMER II' contará con cuatro nuevas razas (de momento se saben los "Altos elfos", los "Elfos oscuros" y los "Hombres lagarto", que protagonizaron el trailer del pasado mes de mayo) y han desvelado la fecha de disponibilidad: el 28 de septiembre para PC.

'Wonderland Dreams', una nueva expansión para 'Shadowverse'

Éste es el nombre del que será el quinto pack de cartas para 'Shadowverse'. Esta expansión tendrá 104 nuevas cartas como "Odile" o "Black Swan" y otras que pueden verse en la web del juego.

'Tunic': el juego del zorro con espada

Con estética y aspecto muy 'The Legend of Zelda' pero en perspectiva isométrica, tenemos nuevo 'gameplay' de este juego de acción y aventuras del que se sabe más bien poco. De hecho no hay aún fecha de lanzamiento (sólo que saldrá en Steam en 2018) ni se sabe para qué dispositivos estará disponible.

'PlayerUnknown's Battleground': ¡ya podemos saltar!

Ayer se habló de este juego en la presentación de Microsoft para anunciar que llegará a Xbox One este año. Lo que hemos visto hoy en el PC Gaming Show es que hay cambios climáticos en las partidas, una nueva arma que promete ser potente y que los personajes saltan.

'Killing Floor 2': un verano movidito

Tras la ampliación del pasado mes de marzo, llega el anuncio de un nuevo evento, el 'Summer Sideshow', que proveerá de nuevas armas y cosméticos. Durará un mes y habrá un total de cincuenta cosméticos disponibles de manera gratuito, así como dos nuevas armas: la HZ12 y el rifle SPX 464. Además, cada semana habrá retos basados en cambiar las reglas del juego. El 'Summer Sideshow' empieza mañana 13 de junio y el juego estará disponible de manera gratuita en Steam.

Nos dominan los robots en el futuro pintado por 'The Last Night'

Otro juego que vimos aparecer anoche en el evento de Microsoft. Hoy han dado a conocer algunos detalles más del juego, como que la protagonista es una inteligencia artificial que deja al ser humano en un plano inferior. Habrá puzzles a tiempo real y las partidas dependerán de las acciones del jugador, de modo que lo que vaya ocurriendo variará en función de las consecuencias de las mismas. Llegará en 2018 a PC y Xbox One.

Más fantasía y color con 'Ylands'

Nuevo trailer de este survival creativo de mundo abierto. Una especie de 'Minecraft' a tope de color con un modo multijugador, en el cual los jugadores deberán de construir y cazar. Está disponible de manera gratuita en versión limitada, accediendo a la versión completa por 9,99 euros.

'Giftlands': hora de negociar y trapichear

Tráiler del nuevo juego de Klei Interactive en el que habrá que negociar, robar, charlar y entre otras cosas enfrentarnos a criaturas extrañas y agresivas. Estará disponible a finales de 2017-principios de 2018.

'Lone Echo', la realidad virtual a escena

Algo de este área se esperaba en la conferencia y así ha sido, aunque se ha hecho de rogar. Lo que hemos visto hoy en el evento ha sido un nuevo tráiler de este nuevo juego de la mano de Ready at Dawn. Estará disponible a partir del 20 de julio.

Un shooter a toda velocidad: 'LawBreakers'

Un aperitivo, esta vez en forma de vídeo con comentarios de los testers. Lo que matizan es que hace falta mucha destreza y estar atento a 360 grados, dado que flotando con la ausencia de gravedad los disparos pueden venir de cualquier lado.

También habemus fecha y precio para la última creación de Cliff Bleszinski. Nada de esperar a que pase el verano pero aún tardará un poco, llegará el 8 de agosto y estará disponible para PS4 y PC por 29,99 dólares.

Más colores y combates en miniatura con 'WarGroove'

Este colorido pixel art inspirado en 'Fire Emblem' y 'Advanced Wars' ha aparecido en el PC Gaming Show mostrando la posibilidad de editar los mundos, descubrir nuevas zonas al conseguir altas puntuaciones en cada misión o que nos asalten unos ladrones en mitad de una batalla. Tenéis todas las novedades en el blog oficial.

Aires tolkenianos con 'Sombras de Guerra'

Una historia basada en los mundos imaginarios creados por J.R.R. Tolkien y situada cronológicamente entre 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos'. Finalmente, 'Sombras de Guerra' estará disponible en Xbox One, PS4 y PC a partir del 10 de octubre, tras un retraso inicial.

La guinda del evento: 'Age of Empires: Definitive Edition'

Vaya con Microsoft. Cuando estábamos casi cerrando la persiana nos ha soltado esta bomba nostálgica y de hype en forma de vuelta de este legendario juego. Age of Empire vuelve rejuvenecido a nivel gráfico, sonoro y de jugabilidad.

