E3 2017: 'Age of Empires: Definitive Edition', el legendario juego vuelve remasterizado a 4K

Microsoft se guardaba un as en la manga para el E3 2017, y menudo as. No fue durante su presentación, lo han anunciado en el PC Gaming Show, y se trata del 'Age of Empires: Definitive Edition'.

El anuncio no llega este año por casualidad, dado que se cumplen 20 años del estreno de esta conocida serie de juegos. Se trata de un remasterización del juego original, con nueva jugabilidad y banda sonora, así como nuevos modos de juego y compatibilidad con resolución 4K.

Mejores gráficos y mejor sonido con la esencia del 'Age of Empires' de siempre

Lo que vemos en el trailer es que los gráficos han sido mejorados, siendo así compatibles con resolución 4K. Como decíamos en la introducción, otro aspecto en el que han volcado esfuerzos es en mejorar la jugabilidad, y además hay nuevos modos de zoom.

Como información complementaria tenemos que la banda sonora también ha sido remasterizada para tener un mejor audio, y que además el modo multijugador irá por Xbox Live.

Nos quedamos con ganas de ver más, pero nos tendremos que conformar con la beta, que está disponible en la web (pero paciencia, porque en estos momentos está colapsada). El juego saldrá a finales de este año y será exclusivo para Windows 10.

En Xataka | Cómo Age of Empires II es uno de los juegos más vivos de la actualidad después de 16 años