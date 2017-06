Shadow of the Colossus, ¿por qué es buena idea que vuelva a la vida en forma de remake para PlayStation 4?

El E3 es sin lugar a dudas el evento más esperado cada año por cualquier persona que le encante los videojuegos. Durante los días que dura Los Angeles se convierte en el centro de atención de todos los que compartimos esta afición porque las diferentes compañías aprovechan este evento conocido mundialmente para promocionar los trabajos que llegarán próximamente a las tiendas o los proyectos que tienen entre manos.

Hay ciertos casos que no pueden faltar cada año. ¿Qué sería de Nintendo sin Mario o Zelda? ¿Y Microsoft sin Forza o Halo? Pues lo mismo ocurre con Sony y su relación tan estrecha con Team ICO, habiendo demostrado esta última una edición más su apoyo a la firma japonesa anunciando su nuevo trabajo en exclusiva para PlayStation 4, que será nada más y nada menos que 'Shadow of the Colossus'.

Uno de los videojuegos más populares que debutó originalmente en PlayStation 2 está de vuelta tras haber sido presentado oficialmente en la conferencia que Sony ha realizado esta madrugada en el E3 2017. Lo curioso es que no nos ha terminado de sorprender del todo, porque horas antes se había filtrado un registro que había llevado a cabo Sony, en el que se indicaba el nombre de 'Shadow of the Colossus' entre otros juegos, por lo que se veía venir que iba a ser uno de los títulos estrella de la noche.

¿Qué nos llegaremos a encontrar?

Por los gritos y aplausos por parte de los asistentes durante la conferencia quedó más que claro que el anuncio de 'Shadow of the Colossus' fue una gran noticia. De momento solo se ha dejado ver a través de un primer tráiler en el que pudimos apreciar clarísimamente el salto gráfico que ha dado el juego, hasta el punto de parecer un juego completamente nuevo en lugar de un simple remake, que es lo que será.

En el vídeo desfilaron algunos de los colosos más impactantes que habrá que derrotar, con un aspecto increíblemente realista, pero no solo se notará la mejora en ellos, sino también en las animaciones, los efectos de luz y el resto de aspectos visuales, lo que da como resultado una puesta en escena más que fantástica.

Los chicos de Bluepoint Games serán los encargados de hacer este remake una realidad, que vienen a ser los mismos que ya trabajaron en su momento en la remasterización que se realizó del mismo juego en PlayStation 3 en 2011, por lo que ha llovido desde entonces. Por lo demás, no se ha especificado si incluirá alguna novedad más que no estuvo presente en la aventura original.

En cualquier caso, el lanzamiento de 'Shadow of the Colossus' en PlayStation 4 se producirá en algún momento del año que viene y esperemos que sea así, porque el equipo de Fumito Ueda hay que reconocer que se toma su tiempo para desarrollar cualquier videojuego y no se corta a la hora de retrasar algún juego, como ha pasado durante diez años con 'The Last Guardian'.

Una de las mejores obras maestras de PlayStation 2

La crítica siempre ha valorado muy positivamente a 'Shadow of the Colossus' desde que fue lanzado originalmente por allá en 2005 en PlayStation 2, consiguiendo una media de 91 sobre 100 en Metacritic. De las 77 opiniones por parte de la prensa que recoge la página, 76 lo sitúan con una puntuación por encima del 75, mientras que entre los usuarios se han dejado más de 205 opiniones que lo colocan, como mínimo, con la misma nota.

El título que vimos en las tiendas hace ya 12 años logró coronarse como uno de los juegos más exitosos de Sony, hasta convertirse no solo en un imprescindible de la consola, sino también en un clásico de culto porque hasta entonces no existía casi ningún videojuego que se le pareciese. Y es que en verdad uno se para a pensarlo y a día de hoy sigue siendo así.

En su época fue tan especial porque hasta entonces no existía nada parecido.

'Shadow of the Colossus' nos presentó una aventura en la que hay que derrotar a 16 colosos, los jefes finales que tendremos que destruir por todos los medios posibles. No hay enemigos de por medio, niveles, etc., más que nada porque cada una de estas batallas es lo suficientemente épica para emocionarnos y mantenernos pegados a la pantalla mientras nos enfrentamos a ellos y nos quedamos preguntándonos cómo un simple joven, el protagonista que encarnaremos, va a ser capaz de plantarles cara él solito.

Como se suele decir, las apariencias engañan, y sinceramente en 'Shadow of the Colossus' se aplica perfectamente este caso, porque con solo 16 batallas contra jefes finales se puede crear una auténtica obra maestra que nos mantendrá entretenidos durante una buena cantidad de horas. Más que nada porque no será simplemente llegar, pegar y matar. En absoluto es así, dado que cada uno de los colosos será único, tendrá sus propios ataques, mecánicas y no faltarán las ocasiones en las que haya que interactuar con el propio escenario, incluso resolviendo a veces puzles que nos hagan llegar hasta estas criaturas descomunales para destruirlas.

Sin duda fue una apuesta arriesgada la que llevó a cabo Team ICO y le salió bien, la recepción siempre ha sido muy positiva y con la remasterización que tuvo en PlayStation 3 no fue menos. De hecho, si nos fijamos de nuevo en Metacritic, se aplica un caso similar al del título original, porque la nota media que alcanzó fue de 92 sobre 100, con 58 de 58 críticas positivas y una media de 86 por parte de los usuarios.

Por si fuera poco, 'Shadow of the Colossus' ha acumulado una buena cantidad de galardones y ha sido premiado por su diseño y proclamado mejor juego del año durante los Game Developers Choice Awards de 2006, por lo que no hay dudas de que precisamente no estamos frente a un título cualquiera.

¿Por qué un remake de Shadow of the Colossus?

Podría ser una buena pregunta para plantearnos, pero la verdad es que también se podría formular a la inversa: ¿por qué no? Por todo lo que os hemos contado hasta ahora son razones más que suficientes para considerar que un remake de 'Shadow of the Colossus' es una idea excelente. Se suele decir que estamos en la generación de las remasterizaciones y los remakes y la verdad es que es algo cierto, porque numerosos videojuegos han vuelto a la vida de esta forma.

No obstante, hay algunos que se merecen una nueva oportunidad y no precisamente porque les haya ido mal, sino porque en este caso han pasado 12 años desde su lanzamiento. ¿Dónde os encontrabais vosotros en 2005? ¿Eráis tan aficionados a los videojuegos como ahora? Puede que algunos de vosotros sí y otros no. Habrá quien no haya tocado una PlayStation 2 en su vida o quien simplemente sea tan apasionado a los trabajos de Team ICO que tenga que hacerse con todo lo que publique.

Los motivos pueden ser miles, pero lo cierto y verdad es que no deja de ser una oportunidad para que las nuevas generaciones descubran esta auténtica maravilla con el mejor lavado de cara que se le ha dado hasta el momento. Además, 'The Last Guardian' todavía está muy reciente y el lanzamiento de 'Shadow of the Colossus' es una buena manera de que Team ICO nos siga permitiendo disfrutar de una de sus mejores creaciones hasta que nos sorprendan en el futuro con algún trabajo nuevo. Personalmente he de reconocer que ahí estaré sin falta el primer día que llegue a las tiendas.

Más en Xataka

Más en VidaExtra