E3 2017. Los 39 trailers, fecha de lanzamiento y plataformas de los mejores juegos presentados

Después de días frenéticos con el E3 2017 de fondo, toca hacer recopilación de los mejores y más esperados juegos presentados, adelantos y por supuesto, trailers e información de las fechas de lanzamiento y plataformas en las que estarán disponibles. Todo en un solo sitio.

Star Wars: Battlefront II

El universo Star Wars que llegará este año en forma de "Star Wars: Battlefront II" lo hará por fin con el esperado modo de campaña para un jugador. También EA ha prometido que tendremos más de tres veces el contenido de la primera edición, muchos más vehículos, personajes y planetas a lo largo de las diversas campañas, las cuales se desarrollan a lo largo de las tres trilogías. Y ojo porque todas sus expansiones serán gratuitas.

Plataforma : Xbox One, PlayStation 4 y PC

: Xbox One, PlayStation 4 y PC Fecha de salida: 17 de noviembre de 2017

The Evil Within 2

Terrorífico trailer de 'The Evil Within 2', survival horror donde el detective Sebastian Castellanos volverá a salvar a su hija de una diabólica ciudad.

Plataforma : Xbox One, PlayStation 4 y PC

: Xbox One, PlayStation 4 y PC Fecha de salida: 13 de octubre

Dishonored: La muerte del Forastero

De los primeros nuevos juegos de Bethesda en salir a la venta tiene un lugar de honor el primer spin-off de la saga. Dishonored: La muerte del Forastero pondrá los jugadores en la misión de llevar a cabo el asesinato del Forastero, labor encargada a Billie Lurk y su mentor, el asesino Daud.

Plataforma : Xbox One, PlayStation 4 y PC

: Xbox One, PlayStation 4 y PC Fecha de salida: 15 de septiembre

Wolfenstein II

Bethesda no defraudó con el primer adelanto del próximo Wolfenstein II: The New Colossus. Nos espera un shooter loco con nazis, implantes mecánicos, un sistema de juego frenético y colosos de metal.

Plataforma : Xbox One, PlayStation 4 y PC

: Xbox One, PlayStation 4 y PC Fecha de salida: 27 de octubre

Age of Empires: Definitive Edition

Una de las esperadas sorpresas de este E3 2017 es la versión remasterizada en un glorioso 4K del clásico Ages of Empires. Además del aumento de resolución podemos esperar multijugador adaptado a Xbox Live, mejoras en la jugabilidad y una banda sonora que también ha sido remasterizada por completo.

Plataforma : Windows 10

: Windows 10 Fecha de salida: --

Dragon Ball FighterZ

Podríamos estar ante el juego de lucha de Dragon Ball definitivo. En Dragon Ball FighterZ nos encontramos el apartado visual más fiel al la serie de anime jamás visto, garantizados los 1080p a 60fps en todo momento, y una exigencia extra para el jugador, que deberá tener los reflejos muy bien afilados.

Plataforma : Xbox One, PlayStation 4 y PC

: Xbox One, PlayStation 4 y PC Fecha de salida: Principios de 2018

XCOM 2: War of the Chosen

XCOM 2 contará a partir del próximo mes de agosto con una expansión denominada War of The Chosen. Este juego de estrategia requerirá de los jugadores un esfuerzo para salvar la Tierra de una nueva amenaza alienígena denominada como Los Elegidos, una especie de enemigos con forma de zombis, con nuevas habilidades y debilidades que deberemos descubrir a lo largo de un conjunto de misiones nuevas.

Plataforma : PC, PlayStation 4 y Xbox One

: PC, PlayStation 4 y Xbox One Fecha de salida: 29 de agosto

Total War: Warhammer II

El nuevo trailer de Warhammer II nos ha mostrado en este E3 2017 cómo será el juego en realidad. El gameplay nos enseña el combate del ejército de los Altos Elfos contra los Hombres Lagarto.

Plataforma : PC

: PC Fecha de salida: 28 de septiembre

Xenoblade Chronicles 2

'Xenoblade Chronicles 2' ofrecerá un mundo de fantasía con un mapa de enormes dimensiones donde escoltaremos a Pyra, piloto de la Égida, hasta el Elíseo, un árbol que corona el mundo conocido.

Plataforma : Switch

: Switch Fecha de salida: Final de 2017

Yoshi

Ni tan siquiera tiene un título oficial todavía, pero el trailer de Yoshi haciendo de las suyas en su propio juego ya nos ha ganado.

Plataforma : Switch

: Switch Fecha de salida: 2018

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Trailer de los DLC que irán llegando a uno de los juegos del año. 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' tendrá uno llamado "Las Pruebas Legendarias", con el que Link tendrá que superar una serie de misiones nuevas sin su equipo, sus armas y el resto de objetos e ir adaptándose con lo que vaya adquiriendo por el camino.

Plataforma : Switch

: Switch Fecha de salida: 30 de junio

Rocket League

Otro vendeconsolas que llegará a la Nintendo Switch para proporcionar un catálogo que cada vez se pone más interesante. Rocket League llegará con una versión completa y optimizada para la consola que además aprovechará para ofrecer contenidos totalmente exclusivos e inspirados en las licencias de Nintendo.

Plataforma : Switch

: Switch Fecha de salida:

Super Mario Odyssey

Seguramente el juego más esperado para Nintendo Switch tras el Zelda. Super Mario Odyssey nos deja en su nuevo tráiler algunas de las claves de las mecánicas que podremos disfrutar. La gorra no servirá solo para lanzarla sino que permitirá a Mario meterse en la piel de cualquier enemigo.

Plataforma : Switch

: Switch Fecha de salida: 27 de octubre

Doom y Fallout en VR

Dos apuestas ganadoras por la realidad virtual han sido mostradas en el E3 2017. DOOM VFR y Fallout 4 VR ya son las versiones para usar en PC y cascos de realidad virtual como HTC Vive.

Plataforma : PC

: PC Fecha de salida: octubre de 2017

Forza Motorsport 7

Seguramente de los juegos que más impresionante se vea en la nueva consola de Microsoft, la Xbox One X. Forza 7 será el juego de conducción más realista, corriendo a 4K y 60 fps cada detalle contará. Ofrecerá más de 700 coches y 30 entornos diferentes.

Plataforma : Xbox One y PC

: Xbox One y PC Fecha de salida: 3 de octubre

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Una de esas mezclas locas pero que queremos jugar ya y que siempre salen de la mano de Nintendo. En este caso en colaboración con Ubisoft presentan Mario+Rabbids: Kingdom Battle, un juego de estrategia donde el humor y los guiños entre ambas franquicias son continuas.

Plataforma : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Fecha de salida: 19 de agosto

Sea of Thieves

Parecía que ya llegaba pero Sea of Thieves se hará todavía más de esperar. Ansias vivas tenemos de jugar a este multijugador en el que no ponemos a los mandos de un galeón junto a nuestros amigos para ir en busca de tesoros y batallas contra otros grupos de piratas.

Plataforma : Xbox One y PC

: Xbox One y PC Fecha de salida: inicio de 2018

Skull & Bones

Los piratas están de moda. Skull & Bones es un juego de batallas navales es un multijugador PvP que también contará con un modo para un solo jugador.

Plataforma : Xbox One, PS4 y PC

: Xbox One, PS4 y PC Fecha de salida: 2018

Just Dance 2018

La franquicia más conocida de baile es ya todo un clásico que no falla ningún año. Un clásico que siempre llega por Navidad y lo hará con 40 nuevos temas.

Plataforma : Xbox One, PS4, Switch y Wii U

: Xbox One, PS4, Switch y Wii U Fecha de salida: 26 de octubre

Far Cry 5

Habrá Far Cry 5 con un viaje al Condado de Hope, en Montana, donde tendremos que acabar por completo con un grupo de fanáticos religiosos llamado Eden's Gate. Habrá modo cooperativo.

Plataforma : Xbox One, PS4 y PC

: Xbox One, PS4 y PC Fecha de salida: 27 de febrero 2018

Beyond Good and Evil 2

Uno de los trailers de este E3 2017 era tan deseado como inesperado. Beyond Good and Evil 2 llega como una precuela del título original donde no faltarán extrañas criaturas en un universo distópico.

Plataforma : --

: -- Fecha de salida: --

Uncharted The Lost Legacy

Aunque no forma parte directa de la historia de Nathan Drake, este spin off de una de las sagas más importantes tiene nuevo trailer y confirmación de la fecha de salida.

Plataforma : PS4

: PS4 Fecha de salida: 23 de agosto

Horizon: Zero Dawn The Frozen Wilds

Ya se puede hacer la prereserva de la expansión de 'Horizon: Zero Dawn', la cual se llamará 'The Frozen Wilds.

Plataforma : PS4

: PS4 Fecha de salida: 2018

Shadow of the Colossus

Apenas tenemos un trailer relacionado con Shadow of the Colossus, del que no se sabe si será juego nuevo o remasterización para sacar partido de la potencia de la nueva PS4 Pro.

Plataforma : PS4 Pro

: PS4 Pro Fecha de salida: --

Monster Hunter

Otro exclusivo de PS4 que llegará el próximo año. Prepárate para dinosaurios y criaturas gigantescas.

Plataforma : PS4

: PS4 Fecha de salida: 2018

Marvel vs. Capcom: Infinite

Ya puedes descargarte la demo del próximo crossover de los personales de Capcom con Marvel, donde veremos a Chu-Li, Mega Man, Zero, Dante, entre otros, así como personajes de Guardianes de la Galaxia, Avengers y más del universo Marvel.

Plataforma : PS4 y Xbox One

: PS4 y Xbox One Fecha de salida: 17 de septiembre

Call of Duty: WWII

Nueva entrega en forma de gameplay de uno de los juegos más esperados de este año y donde volvemos a la segunda guerra mundial y sus trincheras.

Plataforma : PS4 y Xbox One

: PS4 y Xbox One Fecha de salida: 3 noviembre

Gran Turismo Sport

No tuvo presencia como tal en el evento de SOny pero sí que tenemos para vosotros un trailer del juego de conducción de referencia de la Playstation.

Plataforma : PS4

: PS4 Fecha de salida: final de 2017

Days Gone

Otro título del que llevamos hablando (y esperando) demasiado. Hay nuevo trailer y la espera se está haciendo insoportable para lo último de Bend Studio.

Plataforma : PS4

: PS4 Fecha de salida: --

Destiny 2

Ya queda menos para poder jugar a Destiny 2. Los usuarios de PS4 podrán contar temporalmente en exclusiva con algunos contenidos como una nueva arma o un nuevo vehículo.

Plataforma : Xbox One, PC y PS4

: Xbox One, PC y PS4 Fecha de salida: 6 se septiembre

God of War

Habemus trailer de God of War, con Kratos acompañado de su hijo. El trailer es en realidad un gameplay, pero no tendremos nada hasta 2018.

Plataforma : PS4

: PS4 Fecha de salida: 2018

State of Decay 2

Un mundo abierto donde encontrar recursos y armas que nos ayuden a defender nuestra comunidad de un ataque zombi. Así será ‘State of Decay 2’.

Plataforma : Xbox One y PC

: Xbox One y PC Fecha de salida: primavera de 2018

Assassin's Creed: Origins

Lo nuevo de los Assasin es la vuelta al origen. Estamos en el inicio de la saga, por lo que parte de lo que veamos supondrá el germen de las entregas ya vistas y jugadas. El protagonista será Bayek, miembro de una orden de guerreros y guardianes que han perdido su razón de ser tras la caída de los faraones.

Plataforma : PC, Xbox One y Sony PS4

: PC, Xbox One y Sony PS4 Fecha de salida: 27 de octubre

Metro Exodus

Otro de los juegos que gozará de 4K nativo para la Xbox One X. Metro Exodus, un shooter que mezcla combates con exploración y elementos de survival horror, todo ello en una Moscú post apocalíptica.

Plataforma : PC, PlayStation 4 y Xbox One

: PC, PlayStation 4 y Xbox One Fecha de salida: 2018

A Way Out

'A Way Out' es el nuevo título que la desarrolladora Starbreeze, los creadores de 'Brothers: A Tale of Two Sons', tienen en preparación para EA. Hablamos de un cooperativo para dos personas, tanto en local como online, y donde el escenario es una cárcel de la que tenemos que huir.

Plataforma : --

: -- Fecha de salida: --

Need for Speed Payback

Mucha acción, coches que se van destruyendo y cinemáticas espectaculares para el próximo Need for Speed, juego de carreras que contará con el motor gráfico Frostbite para impresionar visualmente.

Plataforma : Xbox One, PlayStation 4 y PC

: Xbox One, PlayStation 4 y PC Fecha de salida: 10 de noviembre 2017

Anthem

La sorpresa de EA se llama Anthem y lleva una firma de garantías detrás: BioWare. Este RPG de acción podría ser un exclusivo de Microsoft, prometiendo un nivel al que nos tiene acostumbrada la compañía responsable de 'Mass Effect: Andromeda'.

Plataforma : --

: -- Fecha de salida: Mediados de 2018

In the Name of Tsar

Se trata de la próxima expansión del aclamado Battlefield 1. In the Name of Tsar, en palabras de EA, es la mejor expansión para este juego, y donde se añadirán seis nuevos escenarios con mapas que transcurrirán de noche, el añadido de la Armada Rusa con la presencia por primera vez de mujeres soldado, nuevos vehículos, armas y muchas sorpresas más.