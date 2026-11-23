¿Cuándo empezó la fijación por los detalles? ¿Fue con las arrugas de aquel anciano en 'Shenmue'? Aquellas arrugas obsesivas de Yu Suzuki casi le cuestan la bancarrota a SEGA. En realidad, en 2018 aprendimos que el diablo está en los cojones. Más específicamente, en los genitales del equino de compañía en ‘Red Dead Redemption II’: al caminar por una zona fría, sus gónadas se encogían. Sabemos que este mecanismo natural sirve para proteger la producción de espermatozoides

Sin embargo, en un videojuego no hay espermatozoides (aunque 'GTA VI' va sobrado de testosterona), hay trampas. Todo son trucos visuales y en Rockstar son especialistas en hacer magia con las manos. Son el Odiseo de los ardides: cueste lo que cueste, lograrán engañarte.

Hiperrealidad (a cualquier precio)

Mientras Nathan Fielder hizo etnografía de una realidad siempre impostada en 'Puedes verlo todo', Rockstar ha intentado atrapar los resquicios de la hiperrealidad a través de sus manierismos. Capturar las dinámicas comportamentales del mundo para construir esa sensación total en un juguete virtual ha sido la máxima de Sam Houser (fundador, productor y guionista en la empresa), desde el día que entró en cólera cuando, desarrollando ‘GTA III’, leyó un recorte de prensa recriminando que la vegetación del juego era una mierda. Con unos cuantos retrasos encima, a Sam tuvieron que sujetarlo entre dos y sacarlo de una sala de reuniones porque no paraba de gritar que SU juego no podría salir así, que era imprescindible rehacer los árboles.

‘Red Dead Redemption II’ abrió el mayor debate en la historia de la industria al presentar, sin ambages ni prejuicio, un cronograma laboral de jornadas mensuales con al menos 100 horas. El dichoso “crunch” ha podido ser más o menos intenso, pero traslada lo que en aquel western fueron mil personas y ocho años de curro intensivo a trece años de toma y daca, mil quinientos millones de dólares y más de 4.700 personas implicadas. Así es: el videojuego más ambicioso de la historia. Y de ambición quiero hablar.

Lo vivo no necesita enunciarse

Please stop harassing female NPCs in GTA VI https://t.co/laNXEMfAGs — VideoArtGame (@VideoArtGame) November 22, 2026

En GTA VI, las radios se actualizan conforme progresas en la historia, con nuevos éxitos en cada emisora según el devenir de los meses virtuales. La tele da cobertura de tus andanzas, describiendo delitos ajenos si eres un justiciero silencioso o hablando de un peligroso psicópata si eres más de tiroteos públicos. Alguien dice: “Mira ese movimiento de cadera para entrar en el coche cuando apenas tiene espacio”. Ese alguien quizá no sepa que el juego cuenta con más de 600.000 animaciones, frente a las escasas 55.000 de ‘GTA V’. Algunas, bastantes, solo se ejecutan una vez en todo el modo historia.

Se preguntaba Any Austin por qué algunos de los mejores detalles de ‘GTA V’ están consciente o incidentalmente ocultos, pero en Rockstar saben que no necesitan promocionar nada que no sean unas líneas maestras cuidadosamente escritas para cada ocasión. Esa es la clave de la multitud simulada: nadie verá cuántas animaciones hay en este zigurat del perfeccionismo hasta dentro de muchos años. Eso confiere a la marca un valor atemporal, una potestad intrínseca. Que sean los jugadores quienes dialoguen entre ellos; no hay mejor estrategia que el pacto social.

Artesanía envenenada

Cuando el juego lanzado hace más de una década ya mostraba a personajes no jugables (NPCs) comportándose como vecinos reales, brotaron en Reddit cientos de hilos sobre los paralelismos con noticias reales. “Si existe, está en GTA”, se decía (y se dice). Si algo hay tras cada plano, frase o singularidad mercantil, es un vasto trabajo de documentación detrás. ¡Dirección artística! Mientras Ubisoft se entrega a la IA generativa con Motherbrain, Grand Theft Auto VI es, al menos hasta ahora, la confirmación de cuánto se puede hacer en este medio si usas la cabeza y las manos, sin tomar los atajos de prompts perezosos que regurgitan trabajo antiguo.

Dentro de GTA VI hay un indie, Tenebrae Lux, que es un minijuego en blanco y negro, un walking simulator donde no haces nada y todo el rato aparece el nombre del dev (Johannes Zuch) en cada función: diseño, música, escritura, producción… Un claro guiño a Hideo Kojima, pero también una pulla a Jonathan Blow, los solo-dev “hechos a sí mismos” y a los auteurs de lo serio y lo elevado como Robert Eggers. Los hermanos Houser, dos nepobabies privilegiados a quienes les consintieron cada delirio autoral durante tres décadas, pueden permitírselo.

Esta es otra forma de decir que el mundo es una cosa poliédrica y acercarse a ella implica, por ejemplo, producir una telenovela completa con decenas de actores reales y colgarla entre los muchos canales de televisión del juego. Puedes perderte horas y horas de metraje, pero están ahí no para generar la persistencia retiniana de una imitación consistente, sino para que su realidad transmita en nuestros cerebros una sensación de paralelismo. Si podemos vivir toda una vida en un pueblo, podemos vivirla en Leonida, esa ya-no-tan-paródica Florida la cual, además, evoca al rey más delirante que haya tenido Esparta.

A un lado tenemos a miles de estudios lanzándose de cabeza a usar el generalista motor Unreal 5; al otro tenemos a Rockstar programando modelos internos donde los frames por segundo están directamente conectados con la cantidad de elementos para generar un flujo dinámico sin que el motor se resienta. Máxima ingeniería. Si en Vice City o San Andreas te topabas con callejones urbanísticos para enmascarar algunas de las limitaciones tecnológicas, en ‘GTA VI’ hay consenso claro con "nunca se ha visto un juego así" (ni se verá en consolas como la Xbox Series S). Claro, ¿quién puede permitirse seis meses de testing en un mercado en el que los juegos se parchean con el retorno generado?

Causalidad sí implica correlación

Porque la clave de ‘GTA VI’ siempre es el contexto, la semiótica: el signo es la postura, no el objeto. Si ves a dos perros haciendo el delicioso, tiempo después los encontrarás con cachorros. Y si hieres al dueño, el animal te atacarán hasta matarte. Sin embargo, si vas ganando, el NPC levantará las manos o pedirá perdón, calculando sus opciones de victoria o derrota. De hecho, si llevas el arma a la vista, los NPCs pueden responder de una docena de maneras, desde mirarte, agachar la mirada e ignorarte, echársete encima para intentar reducirte, disparar a matar, salir corriendo, tener ataques de pánico, llamar a la policía y hasta hacerte la pelota. ¡Y los coches de alta gama mandan un aviso GPS directamente a la policía!

Si apuntas con un arma a la persona equivocada, te amenazará, irá a buscarte e incluso pedirá ayuda para vengarse. Porque el castigo no lo activa un contador: los peatones recuerdan cómo han sido tratados, ya sea porque les robas un sombrero o porque les destrozas el coche y no quieren gastarse la jubilación en pleitos. El riesgo no tiene recompensa, tiene respuesta: las amenazas dan líneas de diálogo exclusivas con todos y cada uno de los NPCs. Un tendero puede confesarte la clave de una caja fuerte, un tipo asustado puede suicidarse y otro puede intentar ligar contigo, modulando sus piropos según la ropa que lleves. Ríete tú de ‘Watch Dogs Legion’ o el sistema de peones de ‘Dragon’s Dogma II’.

Mientras en Xataka nos peleamos (a veces, internamente) por desmontar el mito de la intelillentsia en los modelos de aprendizaje, en denostar o defender según qué promesas y sabemos que ni la caja china ni los ARC-AGI-3 o la saturación por HLE darán una forma precisa, exacta y completa a lo que entendemos por "ser inteligente", Rockstar chulea: GTA VI es tan listo como tú seas capaz de leerlo.

Y ahí están: más de 600 tiendas abiertas las “24 horas”, gimnasios con cientos de ofertas, campos de golf, tenis, basket, zoos o lupanares, autobuses, aviones o trenes con reglamentos realistas, poblaciones zonificadas y cuerpos que evolucionan según la dieta, sueño y el ejercicio hasta el punto de poder construir una mole hulkiana. Es la precisión casi obsesiva por describir algo que solo son píxeles organizados, como esa materia atómica que nos rodea y da orden a un caos que, de lo contrario, nos avasalla con sus capas y más capas de cuestionamientos e interacciones (otro día hablamos en profundidad del principio de exclusión de Pauli).

Rockstar ha aprendido a modelar la ficción de la realidad, que no a la inversa: ¿cuál es el límite, qué vendrá después? Echo la vista atrás y recalculo cuánto hemos en una década y es normal preguntarse: ¿merece la pena esperar un ‘Grand Theft Auto VII’ si, en el gamut de los colores, nuestra mirada ya no será capaz de distinguir más tonos?

Imágenes | Rockstar

En Xataka | El realismo de ‘GTA VI’ es tan extremo que para muchos jugadores la violencia gratuita se ha convertido en algo insoportable