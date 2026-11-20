La llegada (por fin) del Grand Theft Auto VI ha provocado un revuelo a nivel mundial que escapa más allá del ámbito del gaming. Sus más de 200 GB, que lo convierten en el juego más grande de la historia, bien podían haber provocado que la red mundial colapsara. Finalmente no fue así. Lo que sí ha sucedido es que se han batido todos los récords de tráfico en la red a lo largo y ancho del planeta.

La semana pasada, Virgin Media O2 ya confirmó que las precargas del GTA VI en Reino Unido provocaron que el martes 10 de noviembre la red registrara el mayor pico de tráfico de la historia (el anterior fue en la semifinal de Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid).

España no fue la excepción y, al abrirse la descarga anticipada del GTA VI, miles de jugadores comenzaron a descargar a la vez un juego de, repetimos, 200 GB. Eso puso a prueba las redes de Movistar, Orange y Vodadone, que, por fortuna, aguantaron con entereza.

GTA VI hace historia en la red

Los datos de la red de Movistar en España son similares a los de la filial británica de Telefónica. En sólo 20 minutos, las descargas en PlayStation se multiplicaron por 20 en la noche del 9 al 10 de noviembre. Y a pesar de ello, "la red aguantó sin atascos", según ha dicho el propio operador.

Imagen: Movistar

A las 00:00 horas del martes 10 de noviembre, la red de Orange también experimentó un incremento del 30% en el tráfico habitual por la descarga del juego. Y en este caso también Orange presumió de "misión superada, nadie se quedó en la pantalla de carga".

Imagen: Orange

Además, alrededor de las 22:00 de la noche del día 18, coincidiendo con el lanzamiento del GTA VI, la red de Orange registró un pico histórico de tráfico que batió el récord anterior.

Vodafone también ha compartido un gráfico que refleja cómo el GTA VI ha puesto a prueba su red. En este caso, el operador ha sacado pecho diciendo: "tú juega, que de la red nos encargamos nosotros".

Imagen: Vodafone

Como vemos en la imagen, las descargas en PlayStation han aumentado un 100% desde que el juego está disponible, con un claro pico de tráfico en la noche del 10 de noviembre. Además, el tráfico de Twitch en la red de Vodafone se disparó un 350% el día del lanzamiento.

Imagen de portada | Movistar

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