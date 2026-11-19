Hoy es el día: hoy se lanza la nueva Xataka. Aparte de eso se ha dado otro acontecimiento con el potencial para paralizar Internet, y eso es el lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI'. El juego lleva varias horas disponible y es imposible escapar de la conversación porque, guste o no, la ha monopolizado. Es el juego más grande de la historia tanto figuradamente como casi literal debido a sus más de 200 GB de peso, y también uno con el que se temía que la red mundial colapsara.

Al final no hemos estado ni cerca y todo ha ido como la seda, y todo es gracia a los "trucos" que usan los servidores para distribuir la carga.

Tráfico disparado. Lo contábamos hace unos días: varias operadoras reportaron picos históricos de tráfico cuando se abrió la predescarga del juego el pasado 10 de noviembre. Virgin Media O2 es un operador británico (uno de los mercados más importantes junto al estadounidense) y contó que el pico superió el récord anterior, establecido durante el partido de semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. También fundió el récord en un videojuego, marcado por una de las temporadas de Fortnite en noviembre.

El DE-CIX, que opera puntos de intercambio de internet, acaba de apuntar que el tráfico de datos en sus puntos de intercambio en todo el mundo alcanzó un máximo histórico de 33,03 terabits por segundo, un 25% por encima de una semana habitual de principios de año. En España, el nodo de DE-CIX Madrid también registró un pico superior a la media, alcanzando los 1,43 Tbit/s justo antes de que Rockstar liberara el juego.

El pico de tráfico en cuanto se abrió la predescarga en Europa

Récords. Algo importante a destacar es que el fenómeno 'GTA VI' no sólo se centra en esa supuesta "rotura de Internet" por la descarga del juego, sino por el aumento de trabajo para los servidores. ¿Cómo? Conversaciones en redes sociales consumen "poco" ancho de banda, pero retransmitir en streaming sí acapara una buena cantidad del tráfico disponible, y Twitch acaba de confirmar en una nota de prensa que, para sorpresa de nadie, 'GTA VI' ha hecho historia.

Valorant alcanzó los 1,7 millones de espectadores simultáneos en 2020, pero 'GTA VI', sin estar disponible en el continente americano hasta bien entrada nuestra noche en el momento del lanzamiento, acumuló más de 3,3 millones de espectadores en directo. Estiman que, en estas poquísimas horas, ya se ha visto tanto contenido que equivaldría a 1.500 años de consumo ininterrumpido.

La audiencia en Twitch, además, ha aumentado un 111% respecto al mismo momento de la semana anterior sin que el juego, repetimos, estuviera disponible en América.

Desafío técnico. La gestión de Twitch depende de los servidores de Amazon, pero para las descargas en consola, que era lo que preocupaba a muchos, hay que tener en cuenta cómo funcionan estos sistemas: repartidos con DNS y con varias redes de distribución de los contenidos. El RIPE NCC es el registro regional de Internet y algunos de sus responsables han publicado un análisis en el que cuentan que han usado más de 15.000 sondas repartidas por el mundo para trazar el tráfico hacia los dominios que usan tanto PS5 como Xbox en IPv4 y en IPv6.

Vamos, que es una muestra importante y, según el propio estudio, si todo el tráfico saliera de un único servidor, este se enfrentaría a 2,4 exabytes de demanda, suficiente para saturar un enlace de un gigabit durante más de 600 años. Sin embargo, ahí está el truco del DNS. Se trata del sistema que traduce nombres de dominio en direcciones IP, y el estudio expone que hay dos protagonistas: el GeoDNS (el mismo nombre devuelve una IP u otra según desde dónde se pregunte) y las CDN (redes de servidores repartidos por el mundo que guardan copias del contenido) hacen el resto.

Según RIPE, PS5 usó Akamai, Fastly, Google y Amazon,mientras que Xbox usó Akamai, Fastly y G-Core. Además, es algo que también va por ciudades, por lo que básicamente las consolas "piden" los datos del juego y ya depende de cómo se organicen los servidores para entregar esos datos sin colapsar.

Imagen de RIPE

La infraestructura está diseñada para operar siempre por debajo del 75 % de su capacidad mediante reservas proactivas, lo que garantizó una conexión fluida y sin interrupciones durante el pico de demanda - Thomas King, CTO de DE-CIX

Incidencias. Salió bien porque, como decimos, se temía que tanto la predescarga como, sobre todo, el momento de activación del juego algo dejara de funcionar (lo de "romper Internet" es una exageración, pero sí se esperaba que Xbox Live o PSN se cayeran, por ejemplo) y todo fue como la seda. Yo mismo puse a descargar el juego a las 21:00 de ayer, tardó una hora y a las 00:00 tanto mi lista de amigos como yo estábamos jugando.

Sin embargo, sí se han dado algunos problemas muy localizados. Por ejemplo, el proveedor británico YouFibre reconoció el 10 de noviembre que tenían un problema de capacidad que ralentizaba las descargas, sobre todo en Yorkshire. Poco después volvieron a la normalidad.

Y, realmente, me parece alucinante que este evento se haya gestionado tan bien, lo que habla de la fortaleza de la red de servidores y del sistema que se usa para las peticiones/entrega de datos, ocasionando congestiones muy puntuales, pero sin mayores problemas.

Vía | The Register

Imagen | Rockstar

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