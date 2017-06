'Destiny 2' a 4K y 60 fps es lo mejor que hemos jugado en PC en mucho tiempo: tenemos vídeo

Cuando NVIDIA nos invitó a su stand en el E3 para probar 'Destiny 2' a 4K y 60 fps en uno de sus PCs fue difícil decir que no por varios motivos. El primero: la entrega anterior de 'Destiny' no llegó a PC y queríamos saber cómo se siente el título de Bungie con ratón y teclado. El segundo: aunque en PS4 Pro y Xbox One X podremos jugar teóricamente sin problemas Destiny 2 a 4K, los cuadros por segundo se caparán y no se mantendrán a 60 fps como en este caso.

Antes de seguir, los detalles técnicos: Intel Core i7-7700K, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti y un monitor Acer Predator IPS G-Sync 4K.

Difícil no pararse a mirar alrededor

Tras una cinemática, lo primero que vimos en la misión de la campaña que pudimos jugar es una batalla galáctica en el espacio, con una luna de fondo y una luz apocalíptica. Es tan bonito que tuve que pararme a mirar a mi alrededor antes de continuar. La lluvia que estaba cayendo se notaba tan real y mis movimientos con el ratón eran tan fluidos que la experiencia no podía empezar mejor.

A pesar de toda la acción que te rodea, es complicado resistirse a mirar el paisaje que te rodea

Poco después me aparecieron los primeros enemigos. Aunque en general no tuve problemas para hacerme paso, hay un punto digno de mencionar: la vida de los enemigos se quedará en el mismo punto aunque te maten. Desconocemos si esto se podrá desactivar, pero, desde luego, hará las cosas más fáciles. Además, jugamos el primer nivel de la campaña, Homecoming, con un Hechicero (Warlock), 200 de luz y un buen puñado de armamento morado, así que se ve que NVIDIA y Bungie no quisieron retarnos demasiado.

¿Se mantuvo a 60 fps todo el rato? No teníamos ningún medidor activo, pero no notamos ningún salto, lag u obstáculo que entorpeciera la experiencia de juego. Allí donde movieras el ratón se dirigía tu mirilla.

Controles bastante naturales

¿Y qué tal la experiencia de juego con ratón y teclado? Aquí un esquema con los controles en PC de Destiny 2:

Como apreciamos, una disposición bastante común en shooters y es que, de hecho, 'Destiny 2' se siente como un FPS más tradicional, no sólo por lo familiar de los controles, sino por su propia narrativa, con cinemáticas que nos introducen cada escenario de la campaña y con unos objetivos bastante típicos (defiende un lugar mientras llegan oleadas de enemigos, sigue avanzando, derrota al jefe que te encuentres, etc.).

Es cierto que jugar en 4K y a 60 fps hace que todo luzca mucho mejor, pero también convierte la experiencia de juego en algo más intuitivo y con una curva de aprendizaje menor que en el caso de consolas. De hecho, más tarde pude probar el moto multijugador en PS4 Pro y me sentí con peor nivel que jugando en PC. También es una cuestión de hábito, claro.

Tanto por la calidad de los gráficos, la fluida experiencia de juego y los controles tan naturales, los 20 minutos que jugué al modo campaña de Destiny 2 fueron los mejores que recuerdo en un videojuego en PC en mucho tiempo. Obviamente, esto tiene un precio. Si hacemos cálculos, para conseguir que el juego se mueva a máxima calidad como en nuestro caso, necesitaríamos una inversión de más de 2000 euros sin contar torre, placa base, ventiladores o fuente de alimentación.

Por supuesto, la gran experiencia de juego tiene un coste: más de 2000 euros/dólares

Sí, es una inversión muy alta para convencer a amigos de jugar Destiny 2 en PC en vez de en PlayStation o Xbox, que en el fondo es lo que buscan la mayor parte de usuarios de títulos con modos cooperativos como éste.

Quizá para ayudar en ese proceso de inversión, si compras una GeForce GTX 1080 o una 1080 Ti de aquí hasta el 27 de junio de este año, NVIDIA te regalará una copia de 'Destiny 2' para PC (60 euros/dólares) y te dará acceso a la beta multijugador en agosto.

Incluso yo, que lo he probado y me ha encantado, tendría que pensármelo. Merece la pena, sin duda, pero sólo si le vas a sacar provecho con otros juegos y tienes con quién hacerlo.

'Destiny 2' saldrá a la venta el 6 de septiembre para consolas (con contenido exclusivo temporal para PS4) y el 24 de octubre para PC. Puedes reservar tu copia en Amazon.

