Xbox One X: viaje a las tripas y a la estrategia de la consola 4K de Microsoft

Si hay un producto hardware que ha protagonizado el E3 2017, ese ha sido la flamante Xbox One X. Microsoft se ha asegurado el tener la consola más potente en el mercado a la par que ha esquivado los debates más polémicos suscitados cuando Sony hizo un movimiento similar con PS4 Pro.

La consola la hemos contado, hemos debatido acerca de sus ventajas y bondades técnicas y la hemos comparado con lo mejor del mercado. En este E3 recién finalizado también hemos querido conversar con dos directivos clave en el desarrollo y promoción de Xbox One X para que nos respondan a los nuevos debates, preguntas y desafíos que se abren ahora.

Xbox One X y las posibilidades y obligaciones técnicas

Microsoft ha insistido mucho en un punto, Xbox One X es "4k sin compromisos, sin bajar los fotogramas por segundo" y es lo primero que planteamos a Albert Penello, marketing manager liderando Xbox en Microsoft. "Esto es algo que dependerá por completo de los desarrolladores" reconoce cuando mencionamos que un juego como Destiny 2 correrá a 30 fps en la versión 4K de consolas. "Nosotros construimos las especificaciones que posibilitan correr los juegos en 4K, pero no obligamos a los desarrolladores ni les decimos que tienen que hacer"

Cualquier técnica que uses en PS4 Pro la puedes emplear en Xbox One X y además tenemos el incremento de rendimiento

Con este escenario una duda en el sector es cuántos desarrolladores gastarán energía para una versión extra, adaptada para aprovechar la potencia de la nueva Xbox One X cuando su prioridad será atender a la mayor base de usuarios con Xbox One o One S. "Uno de nuestros primeros objetivos con la nueva consola era hacer muy muy fácil usar el kit de desarrollo para adaptar los juegos", "Estamos viendo a desarrolladores adaptar versiones en apenas unos días, sobre todo si ya tienen las texturas en 4k para la versión PC"

Albert Penello, de Xbox

No hemos podido evitar a plantear a Albert Penello la solución de Sony con PS4 Pro para llegar a 4k, el uso de diversas técnicas de antialiasing como el checkboarding para lograr 4K nativo en algún caso y aproximaciones al mismo en la mayoría. "No quiero decir nada negativo sobre Sony pero ellos no consiguen el rendimiento para hacer todas las cosas que nosotros sí. Soportamos por supuesto todas esas técnicas, puedes como desarrollador emplear checkboarding o resolución dinámica en Xbox One X, pero al final nosotros tenemos ancho de banda en la memoria para los desarrolladores. Cualquier técnica que uses en PS4 Pro la puedes emplear en Xbox One X y además tenemos el incremento de rendimiento que añadirle"

Estrategia

Para hablar de estrategia con la nueva consola nos sentamos también con Mike Ybarra, vicepresidente de Microsoft responsable de Xbox. Se lo planteamos directamente ¿es buena idea lo de matar el ciclo tradicional de las consolas para siempre? ¿no le preocupa a Microsoft que haya de ahora en adelante usuarios de primera en Xbox One con la X y de segunda con la S o la inicial? "El caso es que teníamos la idea de lanzar algo como la One X antes de que la primera One saliera al mercado" "luego teníamos el 'feedback' de los clientes que no querían esperar siete años para tener la mejor experiencia. Al final es como con los teléfonos móviles, que se renuevan mucho más que las consolas, y hay que tener en cuenta las tendencias de mercado, y el 4K es una de esas tendencias"

Myke Ybarra, vicepresidente de Microsoft

¿Qué muchas de nuestras exclusivas también están en PC? Creemos en esa estrategia, en dar a los jugadores más opciones

¿Y la realidad virtual o al menos la realidad mixta por la que tanto apuesta Microsoft? ¿No queda con un arma menos Xbox frente a Playstation al no contar con una propuesta en este sentido? "En la casa apostamos por la realidad mixta... en Windows. Ahí hemos anunciado muchos dispositivos con terceros y ese es nuestro foco ahora, en Windows por completo". El caso es que también le preguntamos a Albert Penello sobre realidad virtual, sobre si la consola está técnicamente preparada para mover una experiencia competitiva. Es obvio que la respuesta es sí, pero queríamos saber si pasaba por la cabeza de quien dirige el marketing de la nueva consola. "Project Scorpio se desarrolla con la realidad virtual en mente y así es, tenemos por completo la potencia para ofrecer una gran experiencia. Este año nos hemos centrado en los juegos y es de lo que vamos a hablar". Nos quedó la impresión de que el año que viene es probable que haya novedades en este frente, sobre todo si la realidad mixta en Windows ha funcionado en el mercado.

En la parte de juegos y exclusivas también le pedimos su visión a Mike Ybarra, ¿no hay ahora menos razones para comprar una Xbox ahora que la gran mayoría de exclusivas lo van a ser también para PC? Un jugador abonado al Forza como yo antes tenía que pasar sí o sí por Xbox, pero ahora no. "Para nosotros se trata de dar opciones al jugador. Nosotros hemos creado dos plataformas de videojuegos, Windows y Xbox: si eres un usuario que quiere la mejor experiencia de juego en calidad/precio ahí está One S, pero si eres un gamer que se gasta mucho en un PC de gama alta queremos ofrecerte también los juegos como Forza. Creemos en esa estrategia, en dar a los jugadores más opciones"

La otra bala en la recámara: retrocompatibilidad

La mencionamos a Ybarra de que hay discrepancias respecto al número de usuarios que está utilizando la retrocompatibilidad para utilizar juegos de Xbox 360 en Xbox One y ahora anuncian ser más agresivos y extenderla a la Xbox original. "La demanda es muy muy alta, escuchamos cada día a los usuarios. Casi el 50% de los propietarios de One ha usado la retrocompatibilidad. Cuando hemos hecho el anuncio, el feedback ha sido realmente muy bueno, han empezado a pedirnos un montón de juegos para que les demos prioridad"

Ya que estamos hablando de juegos antiguos le contamos a Ybarra el fetichismo por Age Of Empires que hay en Xataka: cada vez que hay algo interesante sobre esta sega, se dispara el tráfico. Ahora que se va a "remasterizar en 4K" y que en Xbox parecen cada vez más abiertos a permitir el uso de teclado y ratón ¿cuándo una versión de AoE para consola? "Tenemos el compromiso de traer teclado y ratón, pero lo queremos hacer de forma inteligente con los desarrolladores... es lo que puedo decir... de momento".