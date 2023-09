El CEO de PlayStation se marcha. La pregunta ahora es si Sony puede generar sin él otro éxito como PlayStation 5

Hace escasas horas se supo que Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment deja su puesto. Es una decisión que al parecer ha sido tomada por el propio directivo, que abandonará la empresa el propio mes de marzo. Le sucede, al menos temporalmente, Hiroki Totoki, presidente, director de operaciones y director financiero de Sony Group Corporation.

Según Ryan es la conciliación del trabajo entre Europa y Estados Unidos lo que le ha llevado a esta decisión a sus 63 años. En sus palabras de despedida, se ha mostrado “optimista” por el futuro de SIE, la matriz de PlayStation. Su trayectoria en la compañía (llevaba en el puesto desde 2019, y en Sony desde hacía tres décadas) ha estado llena tanto de grandes aciertos empresariales como de ciertas decisiones que no han cuajado del todo entre los clientes de Playstation. Vamos a repasar algunas de las más relevantes en los últimos años, y por qué su salida es tan importante justo ahora.

Lanzamiento de Playstation 5. Uno de sus hitos indiscutibles. La consola llegó en 2020 enmedio de la pandemia global que todos conocemos, y fue una apisonadora en las listas de ventas. Las últimas cifras oficiales de ventas hablan de 40 millones de consolas vendidas, lo que convierte a Playstation (quizás con Nintendo como única competidora) en la marca más reconocible y popular de la industria.

First-parties de relumbrón. A diferencia de su rival directa, Xbox, que opta por un juego más inclusivo y con abundancia de third-parties, Playstation ha definido su personalidad a golpe de blockbuster exclusivo. Sagas como 'God of War' o 'The Last of Us' se han convertido no solo en arrolladores superventas, sino en abanderados de una forma de entender los videojuegos que ha cautivado a jugadores de todo el mundo.

Playstation Master Race. Aunque los juegos exclusivos de consola son su prioridad, Ryan también ha puesto el acento en los ports a PC, que han arrojado excelentes resultados técnicos y de ventas. La norma con sus AAA es que tengan su versión para PC y 'Horizon Zero Dawn', 'The Last Of Us Part 1', 'Ratchet & Clank: Una dimensión aparte', 'Uncharted: Legacy of Thieves Collection', 'Marvel's Spider-Man' y 'God of War' son algunos de los más notorios.

Otros mundos. También durante el tiempo que Ryan ha sido CEO, Sony ha dado el ambicioso paso de producir adaptaciones al audiovisual de dos de sus franquicias más exitosas. En ambos casos las operaciones se han saldado con considerable éxito, especialmente en el caso de 'The Last of Us', una de las series más importantes y elogiadas del panorama televisivo en 2023. También ha lanzado 'Uncharted', con arriesgadas decisiones de casting a bordo, pero buen rendimiento en taquilla, y 'Gran Turismo', a la que también le ha ido bien financieramente.

Compra de estudios. Bajo su mandato, Sony ha comprado estudios para que desarrollen juegos exclusivos para Playstation. Hasta diez estudios han entrado en las filas de la compañía bajo el mandato de Ryan, algunos tan esenciales como Insomniac, Housemarque, Haven o Bungie. Aunque las proporciones de estos estudios no llegan al gigantismo de unos Bethesda o Activision que ha comprado (o está comprando) Microsoft, está claro que estas compras han hecho mucho por incrementar su catálogo de first-parties.

Realidad virtual. Menos impacto ha tenido una de las grandes apuestas recientes de Playstation: un segundo casco de realidad virtual. Aunque el dispositivo es tecnológicamente tan puntero como cabría esperar, su catálogo no está llamando la atención de prensa y jugadores. Es una apuesta que Playstation lleva haciendo desde hace años, y las ventas parece que acompañan, pero no es uno de los grandes hitos de Ryan.

Otro portal con poco fuste. Aunque su llegada no se espera hasta noviembre, la recepción a Playstation Portal ha sido aún más fría que con el casco de realidad virtual. Va a ser el último gran lanzamiento coordinado por Ryan, pero esta especie de portátil-que-no-es-portátil y que solo hace streaming con juegos de Playstation 5 que el jugador ya posea no promete ser ninguna revolución.

Cronológicamente, y siendo categóricamente poco justos, podría decirse que el mandato de Ryan ha ido de más a menos: hace un mes las acciones bajaban en picado un 7% cuando Sony anunciaba la caída de beneficios en su primer trimestre fiscal. Era un 16,7% de reducción del beneficio neto, que la empresa atribuyó a la baja rentabilidad de sus ramas financiera y cinematográfica.

Es obvio que la salida de Ryan no tiene nada que ver con esta caída (la rama de Playstation, como se suele decir, va bien), pero lo cierto es que se va en momentos de incertidumbre para la empresa y tras un año de lanzamientos poco llamativos para su rama interactiva. Mutaciones en un gigante del entretenimiento que saben a cambio de guardia.

Sin embargo, la gran incertidumbre viene por otro lado: pese a sus fallos, el legado de Ryan es Playstation 5, casi podría decirse que el elemento que mantiene a Sony a flote, y que tres años después de su lanzamiento, sigue arrojando tremendos beneficios. No cuesta mucho pensar que en Sony tienen que estar mesándose las barbas con nerviosismo: ¿quién le va a dar la alternativa al directivo que trajo la Playstation 5 a la compañía?

