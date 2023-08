La PlayStation Portal no es ni una consola en la nube ni una consola portátil: es una oportunidad desaprovechada

Tras ser presentada por lo bajini hace ya algún tiempo, Proyect Q ha resultado ser PlayStation Portal, una “consola portátil”, entre infinitas comillas, con la que Sony busca ofrecer cierto de margen de movilidad a la hora de jugar. Su precio: 219,99 euros y disponible a finales de año. Su problema: que no es ni tan portátil ni tan versátil si lo miramos en perspectiva.

Cuando Sony presentó este dispositivo, no fueron pocos los que imaginaron que este formato iba a permitir hacer streaming de los juegos instalados en la consola, sino además hacer streaming vía nube de los juegos de PS Plus. Pero no. PS Portal solo sirve para jugar a los juegos que tengamos instalados en la consola, y ya está, y eso hace que surja una pregunta: ¿qué tiene esto de juego portátil?

Una pantalla secundaria con un DualSense pegado (y bastantes carencias)

Empecemos dando algo de contexto. Actualmente, si queremos jugar a los juegos de PlayStation cuando la televisión está ocupada ya tenemos una opción: PS Remote Play. Mediante esta aplicación, gratuita tanto en iOS como en Android, podemos hacer streaming de los juegos de la consola al móvil y jugar vía WiFi. Simplemente tenemos que conectar un mando de PS4 o PS5 al móvil y tener una conexión WiFi estable.

Eso está bien para los juegos que ya tenemos instalados, pero también tenemos una opción para los juegos en la nube. Aquellos que sean suscriptores de PS Plus Premium pueden acceder al streaming en la nube desde el PC usando la aplicación correspondiente. De nuevo, una app, un mando, una conexión y listo.

¿Qué quiere decir esto? Que con un móvil, incluso no el principal, sino un móvil secundario o una tableta, podemos tener prácticamente la misma experiencia que nos promete PlayStation Portal. Y es que PlayStation Portal es eso, una pantalla secundaria para jugar en casa y que, obligatoriamente, nos fuerza a tener la videoconsola encendida para poder jugar. Es decir, como Remote Play, pero por 219,99 euros.

¿Eso qué significa? Significa que PS Portal tiene poco de portátil. A diferencia de la Nintendo Switch o la Steam Deck, PS Portal sirve para más bien poco fuera de casa. Si hemos apagado la consola y nos vamos de viaje, nada de jugar, aunque tengamos WiFi, porque la consola está eso, apagada. Afortunadamente, la PS Portal tiene algo que no tienen otros dispositivos Remote Play: puede encender la consola (seguramente si la hemos dejado en reposo y no apagado por completo). Pero sea como fuere, se nos fuerza a encender la consola y mantenerla encendida.

Es, en pocas palabras, una oportunidad perdida. Sony tenía aquí la ocasión de demostrar qué es capaz de conseguir en lo que a movilidad se refiere, y no. “No es compatible con los juegos de PS VR2, que requieren el casco de RV, ni con los juegos transmitidos a través de la transmisión en streaming en la nube de PlayStation Plus Premium”, afirman desde Sony. ¿Qué sentido tiene una consola portátil que solo es portátil si la consola de salón está encendida?

Para aprovechar PlayStation Portal será necesario tener encendida la PlayStation 5 sí o sí

Sí, es cierto que tiene la ventaja de tener los mandos incorporados y una pantalla de ocho pulgadas, pero estamos hablando de un panel LCD que “reproduce imágenes a 1.080p a 60 FPS”, ni siquiera 120 FPS en los juegos que sean compatibles con el modo rendimiento (o eso parece). Si ya tengo una consola, un móvil y un mando, quizá me basta con comprar un clip para el mando, enganchar mi móvil en él y jugar mediante Remote Play. No es necesario comprar un dispositivo aparte que ni siquiera me permite jugar a los juegos en la nube desd el propio dispositivo. O están instalados en la consola, o nada.

Y luego está lo del Bluetooth. O mejor dicho, su inexistencia.

Pensemos en lo siguiente. Estamos jugando a ‘God of War: Ragnarok’, tenemos nuestra PS Portal y nuestro padre o madre nos dice que dejemos la tele, que quieren ver no sé, las noticias. Pues cogemos nuestra PS Portal, iniciamos el juego ahí y a jugar. Pero ¿y el sonido? No vamos a estar en el salón con el juego a tope, ¿no? Lo normal sería conectar unos auriculares. Lo normal sería conectarlos por Bluetooth, pero con la PS Portal eso no va a ser posible.

PlayStation Portal no tiene conectividad Bluetooth, por lo que no podremos conectarle cualquier auricular Bluetooth. En su lugar, tiene un jack de 3,5 milímetros y “nueva tecnología de audio inalámbrico” llamada PlayStation Link que requiere un dongle dedicado conectado a la consola y que es compatible con los nuevos auriculares Pulse Elite y Explorer (de diadema e internos, respectivamente). Dicho de otra forma, no solo no puedes conectar unos auriculares Bluetooth cualquiera, sino que no puedes conectar ni siquiera los Pulse 3D de Sony, salvo que usemos el cable.

No obstante, desde Sony afirman que PlayStation Link estará disponible para que otros fabricantes de auriculares lo implementen en sus dispositivos, aseguran desde IGN, pero seguramente todavía quede mucho para eso.

En definitiva, y como decíamos antes, PlayStation Portal es una oportunidad perdida. Sony tenía la oportunidad de sacar pecho y hacer una prueba de fuerza con esta consola portátil que, al final, ha quedado relegada a jugar en streaming a juegos en local. Nada que no se pueda conseguir ya con un móvil y un mando.

