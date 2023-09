Estos son las mejores novedades que ha presentado Sony para Playstation en su State of Play de septiembre

Menudo día llevamos: después de un Nintendo Direct lleno de novedades es el turno de Playstation: septiembre, octubre y más allá van a estar rebosantes de colorido y acción, y Sony lo demuestra con nuevos trailers de algunos de sus estrenos más esperados. Spider-Man, Avatar, Final Fantasy y mucho más...

Baby Steps

El GOTY de esta presentación ha sido este Baby Steps del que ya habíamos visto algún trailer, y que ha servido para demostrar que del catálogo de Playstation podemos esperar literalmente cualquier cosa. Incluso el walking simulator para gente que está aprendiendo a... bueno, a andar.

Juegos para Playstation VR

Por una parte, 'Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord', un simulador de cazafantasmas que sabe recuperar el auténtico espíritu de la película: gañanismo y emprendimiento. Para el 26 de octubre. Y, por supuesto, 'Resident Evil 4 - VR Mode', la esperadísima versión para realidad virtual del clásico de Capcom y que ya nos aterrorizó en su versión tradicional hace unos meses. Llegará este invierno (y para aliviar la espera, 'Separate Ways', protagonizado por Ada Wong, y la expansión gratuita 'Mercenaries', ambos el 21 de septiembre).

Avatar - Frontiers of Pandora

La multimillonaria película de James Cameron ya tiene sandbox a cargo de UbiSoft: explorarás Pandora, cabalgarás a los ikran y podrás hacer todo lo que los na'avi hacen en las películas. De momento, el vídeo presentado no da demasiados detalles sobre cuáles serán las mecánicas de juego, pero promete una inmersión total en un fascinante mundo alienígena. Llega el 7 de diciembre.

Ghost Runner II

Colorido y trepidante avance de uno de los juegos visualmente más innovadores de todos los que nos esperan los próximos meses para el catálogo de Playstation: parkour extremo, katanas demoledoras y futuro de neón. La única pregunta es: ¿será capaz de distanciarse y mejorar lo suficiente a su predecesor? Lo comprobaremos el 26 de octubre.

Spiderman II

Si en otras ocasiones hemos visto avances del esperadísimo Spider-Man 2 centrado en los enemigos, ahora es el turno de algunas de las novedades relacionadas con el mapa y los trajes. Esta vez tendremos una ciudad el doble de grande (incluirá zonas como Queens o Coney Island), habrá 65 trajes a nuestra disposición y gracias al SDD de Playstation 5, el juego nos permitirá cambiar entre uno y otro héroe de forma prácticamente instantánea. Lo jugaremos el 20 de octubre.

Helldivers 2

Oímos hablar por primera vez de ‘Helldivers 2’ en mayo, que es cuando fue anunciado. Después de aquel primer adelanto, ahora tenemos un vistazo más detallado. Estamos frente a un juego que nos invita a unirnos con hasta cuatro amigos en un shooter cooperativo multijugador para defender a Super Earth de una invasión alienígena. Podremos jugarlo a partir del 8 de febrero de 2024.

Tales Of Arise: Beyond The Dawn

Dos años después del lanzamiento de ‘Tales Of Arise’, el juego de Bandai Namco recibirá un expansión. Se trata de ‘Beyond The Dawn’ que, al parecer, llegará con un montón de contenido nuevo. El título nos situará tiempo después de la guerra entre Dahna y Rena, e incluirá un nuevo personaje llamado Nazamil. Podemos esperar nuevas armas y habilidades de combate. Estará disponible a partir del 9 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Final Fantasy VII - Rebirth

Hay que esperar hasta el 29 de febrero de 2024, pero todo apunta a que esta segunda entrega (de tres) de los remakes del legendario 'Final Fantasy VII' va a valer la pena. En este trailer vemos como todo lo que destacó en aquella entrega se repite (combates más orientados a la acción, todo el drama del original, bichos dantescos, invocaciones para parar un tren y toques de exploración), así que vayamos preparando los pañuelos, que Cloud.y Sephirot están de vuelta.