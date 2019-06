Tesla Pickup: esto es todo lo que sabemos del próximo coche eléctrico de Elon Musk

Lo siguiente de Tesla será una pickup, un camión pequeño centrado en tareas de carga de forma particular, con el que Elon Musk busca atacar un segmento sumamente competido en Estados Unidos y que a día de hoy vale miles de millones de dólares.

Elon Musk ha estado actuando como Elon Musk al ir soltando poco a poco detalles de esta nueva pickup de Tesla para alimentar el hype. En teoría, está camioneta será anunciada durante el verano e iniciará su producción cuando inicien las entregas del Model Y.

Hoy daremos un repaso a todo lo que se sabe, y que el mismo Musk ha confirmado, de la próxima Tesla pickup.

Mejor que la Ford F-150 y más rápido que un Porsche 911

El pasado domingo, durante el podcast centrado en Tesla 'Ride the Lightning', Elon Musk estuvo como invitado y aprovechó para ofrecer nuevos detalles de su próxima Tesla pickup, que aún no tiene nombre oficial.

El objetivo de este nuevo coche, según Musk, será igualar y superar la funcionalidad de la Ford F-150, la línea de pickups que se introdujo por primera vez en 1948 y que ahora se encuentra en su 13ª generación, además de que es la más vendida en Estados Unidos desde hace décadas.

Musk adelantó que la Tesla pickup tendrá "una funcionalidad increíble desde el punto de vista del transporte de carga". Además, y como ocurre actualmente con todos los coches Tesla, tendrá un enfoque especial en la velocidad y la aceleración, por lo que Musk afirmó que buscan que también "sea mejor que un coche deportivo como el Porsche 911".

Primeros bocetos del Tesla pickup.

49.000 dólares, su precio inicial máximo

"Tiene que ser asequible", mencionó Musk en el podcast cuando se le preguntó cuál sería el precio de esta pickup eléctrica, y añadió que no quiere que sea realmente cara, por lo que adelantó que su precio debe ser menos a los 50.000 dólares, incluso se atrevió a pronosticar que el precio ideal de arranque deberá estar como máximo en los 49.000 dólares.

Por supuesto habría versiones más costosas, con mejores prestaciones y autonomía, pero la versión de entrada será de "49.000 dólares o menos", aseguró Musk en 'Ride the Lightning'. A modo de comparación, la versión de entrada de la F-150 arranca en los 30.000 dólares.

Será una pickup con diseño 'Blade Runner' que no será para todos

Uno de los puntos más polémicos, según Musk, será el diseño, ya que destacó que "no parecerá una camioneta normal", incluso se atrevió a mencionar que la gente dirá "eso no es una pickup" cuando la vea, lo que hará que "mucha gente no quiera compararla".

"Su diseño va a ser como de ciencia ficción, eso significa que no va a ser para todos. Si alguien quiere un camión como los camiones que han salido los últimos 20, 30 o 40 años, este probablemente no es para ellos".

En marzo de este año, tras el anuncio del Model Y, Elon Musk publicó una imagen a forma de teaser de la próxima Tesla pickup, que levantó todo tipo de teorías. Durante el podcast, Musk aclaró que la imagen mostraba la parte delantera de la cabina y no la trasera, como algunos pensaban.

Tesla Pickup Teaser.

En noviembre de 2018, durante una entrevista en el podcast de Recode, Elon Musk mencionó que la Tesla pickup llegaría con un diseño "ciberpunk realmente futurista, una camioneta tipo 'Blade Runner' que será asombrosa e increíble".

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) 16 de marzo de 2019

Hasta 805 km de autonomía, doble motor y tracción en las cuatro ruedas

Para ir alimentando el hype, Elon Musk ha ido adelantando características de esta Tesla pickup, las cuales se destacan del resto de opciones que hay actualmente en el mercado y apuntan a ser un referente en la industria. Claro, siempre y cuando se terminen confirmando.

Lo primero que prometió Musk fue un "par loco", doble motor eléctrico, tracción en las cuatro ruedas y suspensión que se ajusta de forma dinámica para adaptarse a las diferentes cargas. De hecho aseguró que "esta pickup será capaz de cargar otra pickup sin problemas".

La Tesla pickup sería capaz de remolcar hasta 136 toneladas de peso. Además, contaría con enchufes para maquinaria pesada de 240V, los cuales estarían alimentados por la misma batería del coche sin necesidad de tener un generador adicional.

Musk también indicó el año pasado que su pickup vendrá con sonar, tendrá cámaras de 360 grados y podrá aparcar en paralelo automáticamente. Además, su autonomía será de entre 643 y 805 kilómetros. Habrá que ver qué características se incluyen en la versión de 49.000 dólares.

El primer prototipo llegaría en diciembre

Como mencionaba, Musk aseguró que la Tesla pickup será presentada durante el verano de este año en una fecha aún por confirmar. Su producción arrancaría cuando empiecen las entregas del Model Y, por lo que tendremos que esperar al menos hasta la segunda mitad de 2020 en caso de que todo vaya de acuerdo al plan original.

Por otro lado, Musk mencionó que tras la presentación del Tesla pickup, la idea es tener listo el primer prototipo del modelo de producción en diciembre, que es cuando ya tendríamos más claro el plan de la compañía para este nuevo modelo.