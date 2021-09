Parece un juguete, pero no: es la moto más pequeña del mundo y corre a unos vertiginosos 2 km/h

La Gunbus 410 tiene el honor de ser una de las motos más grande del mundo. Pesa 650 kilos, es del tamaño de un coche y tiene una potencia de 350 CV. Un bichaco de moto , vaya. Su contrapartida es la Smalltoe, una motillo, si es que podemos considerarla como tal, que tiene el Récord Guinnes de la moto más pequeña.

Fue creada por el ingeniero sueco Tom Wilberg y para conocerla mejor tenemos que remontarnos a 2003. Si os gustan las motos seguramente os suene ese nombre, ya que Tom Wilberg fue el encargado de crear la Big Toe, que es otra enorme moto de cinco metros de largo y dos metros de altura.

Sí, funciona (muy despacito)

La Smalltoe es una motocicleta con dos ruedas, la delantera de 16 milímetros y la trasera de 22 milímetros. Imagina un iPhone 12 mini, pues la rueda más grande es casi seis veces más pequeña que la altura de este móvil en miniatura. O también os podéis imaginar una caja de cerillas, que es más o menos de la misma altura.

Tiene una distancia entre ejes de 80 milímetros, una altura de 65 milímetros y pesa poco más de un kilo. En su interior monta un motor de gasolina de 0,3 CV que es capaz de correr a la impresionante velocidad de 2 km/h. Este coche de policía eléctrico para niños que venden en Carrefour alcanza los 6 km/h, así que nos podemos hacer una idea.

Wilber la construyó después de que la Big Toe, su moto enorme, perdiera el Récord Guinness de la moto más grande. De hecho, su objetivo era volver a entrar en el libro Guinness y vaya si lo consiguió. Ahí sigue desde 2003. Para conseguirlo tuvo que demostrar que la moto podía funcionar, y así lo hizo.

Para montarse en ella es necesario usar unos zapatos con unos soportes metálicos que se enganchan a los laterales.

En el vídeo superior podéis ver el trayecto de 11 metros, aunque posteriormente el ingeniero contó a Associated Press que podría haber hecho un trayecto más largo de no ser por el armario que había en medio. Aunque quizá no le habría compensado, porque la moto no tiene frenos ni suspensión y a 2 km/h vete a saber lo que podría haber pasado.

Imagen | Guinness World Records