Boeing tendrá que cambiar el sistema eléctrico de todos los 737 MAX: casi 800 aviones y kilómetros de cableado en cada uno

Boeing sigue en su lucha para poner en el aire cuanto antes su flota de aviones 737 MAX. Un año después de que se produjeran los dos accidentes graves con este modelo de avión la empresa tiene cientos de ellos en tierra y millones de dólares en pérdidas. Ahora las autoridades tienen un nuevo requisito: los casi 800 Boeing 737 MAX fabricados necesitan un nuevo sistema eléctrico.

Debido a los diversos problemas que se dieron y los dos accidentes, rápidamente las reguladoras de todo el mundo decidieron prohibir el vuelo de los Boeing 737 MAX hasta que se encontrase donde residía el error. Un escaso control sobre la nariz del avión parece ser que ha sido el problema principal que causó los dos accidentes y esto estaba relacionado directamente con el sistema eléctrico de toda la nave. El diseño actual del cableado violó las normas de seguridad para evitar cortocircuitos que podrían causar caídas pronunciadas similares, es la conclusión a la que llegaron los reguladores.

Un sistema eléctrico completamente nuevo como requisito indispensable para poder volver a volar

LA FAA, que es la encargada de auditar los aviones de Boeing afectados en Estados Unidos, ahora tiene un nuevo requisito para la empresa. Deberán cortar el problema de raíz cambiando directamente todo el sistema eléctrico de los 737 MAX. Esto no es moco de pavo, implica sustituir una parte considerable del avión y complejamente técnica. A eso se le suma que no se trata de unos cuantos aviones, sino de todos los Boeing 737 MAX ya fabricados. En otras palabras, 387 aviones en manos de aerolíneas y 400 en las fábricas de Boeing a la espera de ser vendidos.

Sin la aprobación de la FAA, los aviones 737 MAX de Boeing no van a despegar de nuevo y sin el nuevo cableado no van a tener la aprobación. Y esto sólo en Estados Unidos, para Europa y otras regiones cada reguladora tendrá sus requisitos. El responsable de la FAA, Steve Dickson, ha confirmado que la reguladora no va a aprobar el actual cableado, algo que WSJ adelantó con más detalles el pasado domingo.

Un primer error, el segundo encontrado y hasta el tercer error descubierto el pasado mes están relacionados directamente con el sistema electrónico del avión. La solución más optima que parece haber encontrado la FAA es directamente sustituir todo el sistema por uno nuevo.

Surge ahora la duda del tiempo y el coste que va a suponer esto para Boeing. En enero de este año decidieron directamente parar la producción de nuevos Boeing porque aparte de no tener donde más guardarlos, ninguna aerolínea los va a comprar y no hay ingresos sin aerolíneas que paguen por ellos. Boeing comentó en ese momento que los empleados de la fábrica iban a ser reubicados, por lo que seguramente ahora se pueda aprovechar esa mano de obra para reparar los actuales Boeing 737 MAX en vez de fabricar nuevos.

