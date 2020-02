Un tercer error de software aparece en el Boeing 737 MAX: a pesar de todo la FAA parece aprobar los cambios en su diseño

Al Boeing 737 MAX le ha aparecido un nuevo error de software, el tercero que se conoce desde que se ha quedado en tierra con la prohibición de volar e investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. Después de los dos accidentes mortales que tuvo el pasado año, el avión ha sido examinado con detenimiento por las autoridades y a pesar de este tercer error, hay posibilidades de que se le conceda de nuevo un permiso de vuelo "en las próximas semanas".

El nuevo error de software tiene que ver con la luz de advertencia que ayuda a los pilotos a saber cuándo el sistema de recorte no funciona. Según Bloomberg, esta luz no funciona correctamente para avisar al piloto si el movimiento de la punta del avión funciona como debe o no. Según el responsable de la FAA, Steve Dickson, "se mantenía encendida por más tiempo que el período deseado".

Previamente se había descubierto otros dos fallos en el software del avión. En marzo del año pasado un error descubierto en el simulador hacía que el avión no pudiese ser recuperado por los pilotos en determinadas ocasiones. En enero un segundo error en el proceso de puesta en marcha del avión apareció y retraso aún más su vuelta a operar.

Este tercer error sin embargo es distinto a los dos anteriores en el hecho de que ha aparecido debido a las correcciones realizadas para solucionar los dos primeros errores. Según Boeing, están trabajando en solucionar este error en el indicador de luz, que descubrieron a finales de enero y fue cuando notificaron tanto a la FAA como a las aerolíneas que han comprado el Boeing 737 MAX hasta el momento. Sobre este error en el indicador el responsable de la FAA ha dicho que no cree que sea "un retraso significativo", según Reuters.

Opciones para despegar de nuevo "en las próximas semanas"

A pesar de todos estos fallos que se han ido encontrando en el avión, parece ser que los cambios realizados por parte de Boeing son del beneplácito de la FAA. Según ha anunciado Steve Dickson, los reguladores internacionales de seguridad aérea estaban de acuerdo en las correcciones de diseño necesarias para devolver el Boeing 737 MAX al servicio.

Steve Dickson tiene la palabra final para aprobar o no el vuelo del Boeing 737 MAX de nuevo. Si bien no se han dado fechas específicas, cree que será más fácil que vuelva a operar si un vuelo de certificación llega en las próximas semanas. De concluir correctamente este vuelo de certificación los reguladores internacionales (eso incluye la EASA europea) podrían aprobar más rápidamente su vuelta. En todo caso, aún no hay nada concreto.

La situación es particularmente crítica para Boeing actualmente. Prevén que el avión vuelva a volar a mediados de 2020 en sus mejores estimaciones. Ante esta pausa de más de un año Boeing ha tenido que cerrar la fábrica donde se producía el Boeing 737 MAX porque las aerolíneas han dejado de comprarlos de momento. El resultado son decenas de aviones que tienen que aparcar hasta en parkings de coches y aerolíneas utilizando aviones antiguos de más de tres décadas para no cancelar sus rutas.

Vía | Bloomberg y Reuters