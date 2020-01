Boeing suspende oficialmente la producción del 737 MAX: no esperan que vuelva a operar en los próximos meses

A finales del año pasado Boeing anunció que suspendería temporalmente la producción de su avión 737 MAX y ahora llega esta suspensión de forma oficial en su línea de montaje en Estados Unidos. El Boeing 737 MAX deja de fabricarse a la espera de poder entregar los ya fabricados a las aerolíneas.

Todo el caos en la compañía comenzó en marzo de 2019 debido a los dos accidentes mortales que se dieron a causa de los problemas técnicos del avión. A raíz de esto se dieron nuevas investigaciones en el avión y surgieron más y más fallos y problemas de software. ¿El resultado? Los Boeing 737 Max se han quedado en tierra desde marzo, Boeing tantos aviones aparcados que ya no tiene dónde dejarlos y las aerolíneas están recurriendo a aviones de hace varias décadas para suplir la demanda.

No más nuevos Boeing 737 MAX de momento

La imposibilidad de operar por parte del Boeing 737 MAX también implica que la compañía no puede entregar los nuevos aviones ya fabricados a sus clientes (las aerolíneas). Como consecuencia de esto en los últimos meses se redujo la producción a tan sólo 42 aviones al mes. Pero se siguen acumulando en las fábricas de Boeing, por lo que han tenido que parar la producción de forma indefinida ya que mientras no se envíen los aviones a las aerolíneas no recuperan el dinero invertido en su fabricación.

La línea de montaje de Boeing cuenta con un alto número de trabajadores y repercute de forma significativa no solo en la economía de la empresa sino también en la del país. Es por ello que Boeing ha anunciado que no despedirá a los trabajadores que estaban a cargo de la fabricación del Boeing 737 MAX, sino que los reubicará en otras partes de la empresa. También supone un riesgo perder a estos trabajadores cuando se vuelva a reanudar la producción del avión. Sin embargo esta suspensión de la producción también afecta a terceros, algunos proveedores de Boeing como Spirit AeroSystems despidieron hace unas semanas a 2.800 empleados, según CNN.

En tierra hasta junio como mínimo

Cuándo volverá a producirse el Boeing 737 MAX y sobre todo cuándo volverá a alzar el vuelo es una incógnita. Boeing estima que al menos hasta junio o julio de este 2020 el 737 MAX no volverá, según un informe de CNBC. Todo dependerá de si recibe o no la certificación de las autoridades que indique que se trata de un avión seguro para volar. Las pruebas y evaluaciones evidentemente son muy estrictas después de todos los problemas que ha dado el avión.

Aerolíneas como American Airlines, Southwest Airlines y United Airlines han sacado de sus flotas al Boeing 737 Max hasta junio de momento, según CNBC. Esto supone que cientos de vuelos se cancelen a diario o tenga que ser reajustados. Sea como sea, la fecha estimada de vuelta del Boeing 737 Max es eso, estimada y no definitiva. Veremos en los próximos meses en qué deriva esta suspensión de la producción y la prolongada estancia en tierra de los aviones.

Vía | CNN y CNBC