Boeing suspenderá la producción del 737 MAX en enero debido a la incertidumbre de su regreso al aire, según NYT

La mañana de este lunes arrancó con información proveniente de The Wall Street Journal, donde apuntaban que Boeing está planeando reducir e incluso suspender la producción de su avión 737 MAX, que lleva en tierra desde marzo tras los accidentes fatales que provocaron la muerte de 346 personas en menos de cinco meses.

Ahora, The New York Times afirma que la junta directiva de Boeing ha acordado suspender "momentáneamente" la producción del 737 MAX, esto debido a que no se ve en el horizonte una nueva certificación que permita que el avión vuelva al aire.

Una decisión que podría afectar a la economía estadounidense

Tras el cese de operaciones en marzo, durante el pasado mes de abril Boeing decidió reducir la producción de 52 a 42 aviones 737 MAX mensuales. Esto hizo que la compañía mantuviera su relación con proveedores, aunque esto significó la cancelación de contratos y un incremento en los costes de almacenamiento al tener los aviones parados, donde incluso se ha tenido que usar el estacionamiento de empleados en la fabrica de Renton, Washington.

De acuerdo al NYT, dos personas han confirmado la decisión de cancelar la producción del 737 MAX, lo cual sería anunciado en las próximas horas después de que la compañía hablé con sus proveedores y empleados. Y es que estamos hablando de que Boeing es el mayor exportador manufacturero de Estados Unidos y una pieza importantísima de la economía estadounidense.

Es decir, detener la producción del que se convirtió en su avión más importante y el más vendido en su historia podría afectar la economía de Estados Unidos, al detener también la operación de sus proveedores. De hecho, las acciones de Spirit AeroSystems, que fabrica el fuselaje del MAX, bajaron casi un 2%, mientras que las acciones de Boeing están cayendo más allá del 4%.

Según apuntan, la suspensión de la producción del MAX se daría a inicios de enero de 2020, y la principal razón sería por los gastos operativos que ya han superado los 8.000 millones de dólares. Además, la recertificación del 737 MAX sigue en el aire por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), por lo que no está claro cuándo se podrá iniciar siquiera con los vuelos de prueba.

Dennis Muilenburg, CEO de Boeing.

La información del Times también menciona que Boeing no tiene la intención de despedir a su actual plantilla de empleados ni suspenderlos de sus actividades, se dice que todos serían reubicados en otros proyectos. Por otro lado, el fabricante trataría de mantener la relación con sus proveedores al reducir el ritmo de entrega de piezas, la cual no se suspendería para no afectar a dichas compañías.

Esto haría que Boeing tenga piezas suficientes para echar a andar la producción de forma inmediata cuando lo decidan, mientras que los proveedores podrían aumentar el ritmo de producción.

Hasta el momento, compañías como Southwest Airlines y United Airlines han pospuesto los vuelos del MAX hasta marzo, mientras que American Airlines los ha pospuesto hasta abril. Y es que dentro del medio se dice que el MAX cumplirá al menos un año sin volar, este debido a que sigue encontrando obstáculos tanto con la FAA como con otros reguladores globales tratando de obtener una nueva certificación para su avión.

Según la información, los reguladores han encontrado discrepancias en algunos aspectos técnicos y nuevos procedimiento, por lo que sigue sin estar claro cuándo volverá a volar. Dennis A. Muilenburg, CEO de Boeing, dijo que esperaba que los 737 MAX fueran aprobados este año. Pero la semana pasada, Stephen Dickson, el administrador de la FAA, dijo que el MAX no volaría hasta 2020.

No hay cifras oficiales de cuántos 737 MAX están listos para ser entregados, pero se estima que son más de 400. A esto hay que sumarle que Boeing actualmente tiene pedidos por casi 5.100 aviones, de los cuales sólo ha entregado 371, que a día de hoy están sin poder volar.