Los astilleros chinos siguen a toda máquina: imágenes satelitales muestran lo que apunta a ser su próximo gran portaviones

Las imágenes satelitales del astillero de Dalian, en la provincia de Liaoning, apuntan a un avance clave en la estrategia naval de China: la posible construcción de su cuarto portaviones. Conocido como Type 004, este buque destacaría por integrar un sistema de catapultas electromagnéticas para lanzar aviones y drones, además de contar con un mayor desplazamiento que los modelos anteriores. También se especula con la incorporación de propulsión nuclear, lo que marcaría un salto significativo en la capacidad operativa de la Armada china.

Como señala The War Zone, las imágenes obtenidas por Airbus y accesibles en Google Earth corresponden al año pasado, aunque han ganado atención recientemente. La vista satelital sugiere que el portaviones sigue en una fase temprana de construcción, con estructuras que parecen encajar con el sistema de catapultas. Además, se han identificado maquetas de un caza J-15 Flanker y un helicóptero naval de la serie Z-8. Este tipo de elementos no es casual: suelen emplearse en las pruebas y el desarrollo de nuevos portaviones.

Un proyecto que lleva años dando vueltas

Las especulaciones sobre este portaviones comenzaron hace casi una década y cobraron fuerza en 2017, cuando se instaló una grúa pórtico en el astillero de Jiangnan. Sin embargo, aquel proyecto no prosperó y los rumores continuaron surgiendo esporádicamente. No fue hasta marzo de 2024 cuando el almirante y comisario político de la Armada China, Yuan Huazhi, confirmó oficialmente su existencia. Aseguró que no enfrentaban inconvenientes y dijo que pronto se anunciaría si el portaviones contará con propulsión nuclear.

Como mencionamos antes, una de las mayores ventajas de este portaviones será su sistema de catapultas, lo que le permitiría situarse al nivel del Gerald R. Ford estadounidense en este aspecto. Esto ofrece beneficios clave, como la capacidad de lanzar aviones más pesados. Para la Armada china, esto significa más autonomía de vuelo gracias a una mayor carga de combustible y más capacidad de armamento. Si la propulsión nuclear se confirma, el buque podría operar sin restricciones geográficas, con un alcance prácticamente ilimitado.

Las maquetas en el astillero de Dalian

Puede que te preguntes qué tipo de aeronaves lanzará el Type 004. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero los analistas creen que operará con aviones KJ-600, biturbohélice y comparables a los E-2 Hawkeye de la Marina de EE.UU. Se trata de aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado, diseñadas para proporcionar vigilancia, reconocimiento y gestión del espacio aéreo. Equipadas con un radar de largo alcance, pueden detectar y rastrear tanto aeronaves como embarcaciones enemigas a grandes distancias.

Aunque no hay confirmación oficial, analistas sugieren que el Type 004 operará con el caza furtivo J-35, optimizado para misiones en portaviones y con tecnología de sigilo avanzada. Este estaría respaldado por versiones mejoradas del J-15, un caza polivalente adaptado a catapultas electromagnéticas. Además, se espera la incorporación de aeronaves no tripuladas, ampliando sus capacidades tácticas. Con esta combinación, la Armada china reforzaría su dominio aéreo en mar abierto, integrando aviones tripulados y drones en operaciones conjuntas.

