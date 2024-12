La misteriosa construcción de China ya está navegando y tiene una descomunal cubierta para drones. Solo falta saber su destino

A comienzos del mes de noviembre unas imágenes por satélite descubrieron lo que parecía una misteriosa megaconstrucción en un astillero del sureste de China. El diseño parecía corresponder entonces a un portaaviones ligero, o quizás a un gran buque de asalto anfibio o a un nuevo tipo de embarcación de investigación oceanográfica de uso dual. Las últimas imágenes despejan muchas dudas.

Diseño y características. Como decíamos, el avistamiento el pasado mes de un buque chino similar a un portaaviones causó un gran interés debido a su diseño único. Nuevas imágenes filtradas y un vídeo muestran en todo su esplendor la construcción ya lista y navegando.

El buque presenta una cubierta de vuelo enorme, de unos 200 metros, diseñada principalmente para helicópteros y drones, con marcas específicas para operaciones de aeronaves de ala rotatoria, tanto tripuladas como no tripuladas. Sin embargo, parece que carece de sistemas esenciales para aviones de ala fija, como catapultas o cables de detención. Tampoco hay indicios de un compartimento de muelle inundable, típico de los buques anfibios multifuncionales.

Tres superestructuras. A tenor de las fotos debemos hacer un apartado a tres superestructuras o “islas” con funciones específicas. Por un lado, la proa, que alberga el puente y un mástil convencional. Luego, en la parte central, una torre acristalada orientada hacia atrás, posiblemente para la gestión de operaciones aéreas, y un mástil prominente, aunque sin el radomo esférico previamente observado. Por último, la popa, la cual contiene los escapes del sistema de propulsión.

Apuntamos también un detalle ciertamente intrigante: la posible existencia de un elevador para mover aeronaves entre la cubierta principal y un supuesto hangar, aunque como explican los analistas de The War Zone, esto no se puede confirmar. Alternativamente, podría no haber hangar en absoluto.

Las imágenes por satélite del mes de noviembre

Construir “rápido”. Lo contamos hace unas semanas, el buque fue construido en las instalaciones de Guangzhou Shipyard International (GSI), subsidiaria de la Corporación Estatal de Construcción Naval de China (CSSC). La obra comenzó, si hacemos caso a las imágenes por satélite, después de mayo de este año, y el lanzamiento ocurrió entre septiembre y octubre, lo que destaca la rapidez del proyecto.

Sin marcas militares ni numeración alguna en el casco, aún no está claro si es un proyecto de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN), una iniciativa comercial o incluso de carácter científico. Sí se sabe que fue observado junto al buque de combate no tripulado JARI-USV-A, también conocido como Orca, en el mes de octubre, lo que sugiere una conexión con operaciones tecnológicas avanzadas.

Teorías. En base al diseño, los analistas sugieren un propósito flexible, enfocado en misiones específicas como operaciones antisubmarinas mediante helicópteros y drones, o como apoyo a asaltos anfibios o misiones de asistencia humanitaria y alivio de desastres. También se apunta para operaciones en zonas sensibles como el Mar de China Meridional o el Estrecho de Taiwán.

Como indicábamos antes, tampoco se puede descartar que pueda estar vinculado a requisitos gubernamentales chinos para un buque de "operaciones especiales de gran escala", destinado a investigaciones marítimas y pruebas. Aunque aparentemente civil, podría adaptarse a roles militares, incluido el concepto de "zona gris," combinando propósitos civiles y bélicos.

Implicaciones estratégicas. Solo por los tiempos en los que se ha logrado “levantar” una estructura así, los expertos hablan de un buque que podría proporcionar una opción más económica y de rápida producción para ampliar las capacidades de poder aéreo naval chino, sin igualar las capacidades de un portaaviones completo. Podría incluso complementar la flota existente en escenarios donde no se requiera un despliegue militar total, aportando flexibilidad y capacidad de adaptación.

El tiempo y el avance del programa en el que se incorpore nos darán más pistas sobre el potencial de este buque portaaviones construido en tiempo récord y con capacidad para operar drones y helicópteros.

Imagen | Planet Labs PBC, Sugar

