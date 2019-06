Loewe TV, el fabricante alemán de televisores premium, suspende su actividad después de 96 años de historia

Loewe era una marca enfocada claramente al sector de la gama alta de televisores, equipos de audio y vídeo. Un fabricante alemán con 96 años de historia que se ha visto superado por el empuje de marcas asiáticas como LG, Sony o Samsung. En los últimos meses habíamos visto movimientos para mejorar sus productos, firmando acuerdos con proveedores como Toyoichi para el suministro de pantallas LCD o intentando dar un giro a su apuesta por los televisores OLED. Ninguno de estos intentos ha servido para que Loewe TV se libre de la bancarrota como informa Spiegel Online.

La compañía alemana ha anunciado que suspende su actividad comercial a partir del próximo lunes 1 de julio. Ralf Vogt, director general de Loewe explica que "por razones de ley de insolvencia, estamos obligados a proteger a nuestros acreedores para que suspendan las operaciones provisionalmente el 1 de julio de 2019 con la menor carga de costos posible".

Esta decisión afectará de manera directa a sus 400 trabajadores, que han sido informados de la insolvencia de la empresa y se avecinan a ser despedidos. Según explica ChannelNews, Riverrock, su principal inversor, consideraba que la empresa podía funcionar con entre 100 y 150 trabajadores.

Por este motivo, el inversor inglés habría decidido no proporcionar los 9 millones de euros necesarios para continuar con la actividad de Loewe TV. Según informa Spiegel, la facturación necesaria para la viabilidad de la marca debería haber sido de 180 millones de euros, pero se quedo en unos 110 millones de euros durante el último ejercicio. Supuestamente insuficientes para cubrir los costes salariales.

“Esto no significa que Loewe no tenga futuro. Si pueden recuperarse con una fuerza laboral reducida, nuevos fondos y una nueva planta de fabricación de televisores, la marca tiene un gran futuro", explica Vogt. No es la primera vez que Loewe entraba en problemas financieros, ya que anteriormente se salvó de la quiebra por una inversión de Stargate Capital, con sede en Múnich.

La noticia llega de sorpresa debido a que el pasado mes de mayo la propia Loewe anunciaba un cambio de planes para el futuro enfocándose en "la propia administración". Una reestructuración donde informaban que "los salarios de los más de 500 empleados estaban asegurados". No parece que las negociaciones entre Loewe y los inversores hayan tenido éxito y esto ha provocado el anuncio del cese de la actividad. Weiss, el fideicomisario de quiebras, tratará ahora de encontrar un comprador para Loewe.

Actualmente Loewe TV vende televisores en España a través de distribuidores como El Corte Inglés, Worten o MediaMarkt. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con la compañía para conocer el impacto que tendrá este cese de la actividad en nuestro país.

En Xataka | 13 televisores 4K UHD con HDR desde 400 euros: guía de compras con consejos y modelos recomendados