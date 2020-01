Hisense XD9G: el televisor con doble panel LCD que aspira a superar a los OLED prepara su llegada, pero no desembarcará solo

La primera vez que oímos hablar de la tecnología LCD de doble panel en la que está trabajando Hisense fue pocos días después de la edición de CES del año pasado. La compañía china aseguró que estaba trabajando en una innovación que le permitiría poner a punto televisores capaces de superar la calidad de imagen global que nos ofrecen los dispositivos OLED actuales. A priori parece una afirmación arriesgada, y por esta razón resulta sorprendente.

Hoy, durante la edición de CES que se está celebrando actualmente en Las Vegas (Estados Unidos), Hisense nos ha ofrecido algún detalle más del modelo XD9G, el primer televisor con doble panel LCD que llegará a occidente, pero antes de conocer algo más acerca de él nos interesa repasar brevemente en qué consiste esta original tecnología. Eso sí, para saber si cumple o no lo prometido tendremos que esperar hasta que el primer televisor con doble panel LCD esté disponible.

Dos paneles LCD para batir a la tecnología OLED

El punto de partida de esta tecnología de Hisense no es otro que la utilización de dos paneles LCD superpuestos en un mismo televisor. Uno de ellos tiene resolución 4K UHD y es el responsable de generar las imágenes que reproduce el televisor. Para incrementar su cobertura de color utiliza la tecnología de nanocristales por la que apuestan la mayor parte de los fabricantes de televisores desde hace años, por lo que hasta aquí no hay nada realmente nuevo.

Uno de los paneles LCD se responsabiliza de generar las imágenes en color, y el otro, el intermedio, se encarga de filtrar la luz entregada por la retroiluminación LED para maximizar el contraste

De proporcionar la luz que el panel LCD no es capaz de generar por sí mismo se encarga una matriz de diodos LED similar a la que incorporan los televisores LCD FALD actuales, por lo que hasta este momento la estrategia de Hisense no difiere de la utilizada por los televisores LCD que conocemos. Sin embargo, y aquí llega lo realmente novedoso, entre el panel LCD principal y la matriz de diodos LED reside un segundo panel LCD cuya función es filtrar la luz que recibe el primero. De esta forma, según Hisense, consiguen obtener un contraste y una colorimetría equiparable a los de los televisores OLED.

En los primeros prototipos que usan esta tecnología Hisense ha utilizado paneles LCD intermedios de filtrado monocromos y con resolución Full HD, pero la marca china ha confesado que su objetivo es que sus televisores con doble panel LCD utilicen dos paneles 4K UHD, uno en color y otro monocromo. De esta forma, siempre según Hisense, el filtrado de la luz será aún más preciso, lo que debería tener cierto impacto en la calidad de imagen global de estos televisores.

Desafortunadamente aún no sabemos si el modelo XD9G incorporará dos paneles LCD 4K UHD, o bien si recurrirá a un panel de filtrado 1080p, pero si tuviésemos la oportunidad de verlo «en acción» durante esta edición de CES intentaremos ofreceros más información. Lo que Hisense sí ha confirmado es que este televisor llegará a occidente durante el tercer trimestre de 2020 con un tamaño de 65 pulgadas y a un precio que, según la marca china, será más atractivo que el de un televisor OLED del mismo tamaño.

Hisense H9G y H8G: estos son los ULED TV que planean «atacar» las gamas LCD media y alta

Además de hablarnos de su tecnología con doble panel LCD Hisense ha dado a conocer dos nuevos televisores pertenecientes a la familia ULED TV: los modelos H9G y H8G. El primero de ellos es un dispositivo equipado con un panel LCD 4K UHD y asistido por retroiluminación FALD con 180 zonas de atenuación local. El panel trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 120 Hz y la retroiluminación es capaz de entregar picos de brillo de hasta 1.000 nits. Además, es compatible con Dolby Atmos. Estas características sobre el papel lo colocan a la misma altura que los televisores LCD más avanzados de marcas como Sony, LG o Samsung, aunque hasta que no lo probemos no podremos cerciorarnos de si es o no capaz de competir con sus rivales de tú a tú.

El segundo modelo, el H8G, también incorpora un panel LCD con resolución 4K UHD, aunque sus especificaciones lo colocan en la gama media, y, por tanto, un peldaño por debajo del modelo H9G. Incorpora retroiluminación FALD con 90 zonas de atenuación, es capaz de entregar picos de brillo de hasta 700 nits y es compatible con Dolby Atmos. Ambos televisores incorporan, al igual que las demás propuestas de esta marca, Android TV.

Hisense H9G y H8G: precio y disponibilidad

El modelo H9G estará disponible a partir del próximo mes de abril con un precio de partida de 700 dólares (unos 625 euros) para la versión de 55 pulgadas. Y el H8G llegará en marzo con un precio de partida de 400 dólares (unos 360 euros) para la versión de 50 pulgadas. Eso sí, todos sabemos que la conversión del precio en la práctica no es directa, por lo que es muy probable que finalmente su coste en euros no sea tan atractivo.

Vía | Engadget

Más información | Hisense