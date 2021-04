Amazon Fire HD 10 y Fire HD Plus (2021): pantallas más brillantes y más RAM para unas tabletas que siguen siendo (muy) asequibles

La familia de dispositivos de Amazon crece. Lo hace con las renovadas tabletas Amazon Fire HD 10 y con las nuevas Fire HD 10 Plus —estas últimas, por ahora solo en EE.UU.—, que llegan con pantallas más brillantes, más potencia y más memoria RAM. Hay otro cambio llamativo: el de la posición de su webcam, ahora más preparada para usarla para videoconferencias.

Las nuevas Fire HD 10 Plus son especialmente llamativas por su soporte de carga inalámbrica y un acabado "premium" que teóricamente la saca un poco de esa gama más asequible a la que tradicionalmente "atacaba" Amazon. Como sucedió con las Fire HD 8 y Fire HD 8 Plus hace unos meses, no se venderán en España de momento.

Ficha técnica de las Amazon Fire HD 10 y Fire HD 10 Plus



Amazon Fire HD 10 (2021) AMAZON Fire HD 10 Plus (2021) dIMENSIONES 247 x 166 x 9,2 mm 247 x 166 x 9,2 mm pESO 465 g 468 g pANTALLA 10,1 pulgadas 10,1 pulgadas rESOLUCIÓN 1.920 x 1.200 píxeles (224 ppp) 1.920 x 1.200 píxeles (224 ppp) PROCESADOR Octa-core a 2,0 GHz Octa-core a 2,0 GHz mEMORIA ram 3 GB 4 GB aLMACENAMIENTO 32 / 64 GB (ampliables hasta 1 TB) 32 / 64 GB (ampliables hasta 1 TB) sOFTWARE Fire OS (sin Google Play) Fire OS (sin Google Play) Conectividad Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 LE Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 LE cÁMARAS Frontal: 2 MP Trasera: 5 MP Frontal: 2 MP Trasera: 5 MP BATERÍA Hasta 12 horas Hasta 12 horas Carga inalámbrica pRECIO 149,99 / 189,99 euros Desde 180 dólares

Las Fire HD 10 adelgazan, pero ganan en fluidez y brillo

La evolución del diseño frente a las Amazon Fire HD 10 de 2019 es interesante: frente a los 262 x 159 x 9,8 milímetros de sus antecesoras, estas dos nuevas iteraciones reducen ligeramente las dimensiones y el grosor con sus 247 x 166 x 9,2 mm.

Eso también se nota en el peso (de 504 a 465 g), pero en lo demás seguimos teniendo un dispositivo de 10,1" de diagonal que ahora gana en dos apartados importantes. El primero, el brillo de la pantalla, que según Amazon es un 10% superior al de su antecesor.

El segundo, el de la memoria RAM, que pasa de 2 a 3 GB en el modelo normal y a 4 GB en el modelo Plus. Eso significa mayor fluidez a la hora de abrir aplicaciones y juegos. El almacenamiento se mantiene con 32 o 64 GB que, eso sí, podremos ampliar a través de la ranura micro SD.

No hay tampoco cambios en cuanto a la conectividad, que se basa en el conector USB-C y que también mantiene el soporte Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0 LE.

En el modelo Plus, que no se pondrá a la venta en España de momento, contaremos además con soporte de carga inalámbrica y con un acabado "premium". Para la carga inalámbrica podremos aprovechar cargadores Qi, pero además Amazon ofrece un soporte opcional que permitirá usarlo en modo kiosko.

La webcam ahora invita a hacer videoconferencias

El otro cambio reseñable de estas nuevas tabletas está en su webcam frontal, que mantiene el sensor de 2 MP pero que sobre todo cambia de sitio: del lado "corto" que obligaba a usarla en modo retrato pasa el lado "largo" de la tableta, lo que permite usarla en modo apaisado.

Eso hace que usar las nuevas Amazon Fire HD 10 para videoconferencias casuales o incluso de trabajo —aunque el sensor sea ciertamente limitado en resolución— sea mucho más factible, e incluso tomar notas mientras tanto con algún teclado Bluetooth a pantalla dividida como muestra la imagen promocional puede ser una opción curiosa en estas tabletas.

Por lo demás nos encontramos ante una vuelta de tuerca más de unas tabletas que siguen prefiriendo plantear una alternativa asequible y no tan ambiciosa como la de otras tabletas Android que pretenden competir con los iPad.

En Amazon siguen creyendo en la tableta sobre todo como un producto de consumo, algo que no obstante les da margen de maniobra en el futuro si quieren plantear alternativas más dirigidas a a la productividad.

De momento ese no parece ser el objetivo, y las Fire HD 10 siguen siendo buenas opciones para quienes buscan una tableta solvente tanto para consumir contenidos como para jugar.

Precio y disponibilidad de las nuevas Amazon Fire HD 10

Amazon ha indicado que las nuevas Amazon Fire HD 10 estarán disponibles en su tienda online el próximo 26 de mayo por un precio de 149,99 euros para el modelo de 32 GB y de 189,99 euro para el modelo de 64 GB.

El Fire HD 10 Plus no estará disponible en España de momento, y saldrá en Estados Unidos a un precio que parte de los 180 dólares.

Más información | Amazon