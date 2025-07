No eres tú, YouTube se está llenando de más y más anuncios. Sobre todo si lo ves en una Smart TV

¿Estás notando, aunque creas que quizás solo sea una sensación tuya, que YouTube cada vez tiene más y más publicidad? No es sensación tuya: desde que comenzó a incluir publicidad en 2007, YouTube ha ido incrementando progresivamente los anuncios. Actualmente, en soportes como las televisiones, las elevadas dosis de spots que no se pueden saltar empiezan a ser llamativas. YouTube está ganando la partida a la televisión tradicional, sí, pero... ¿a qué precio?

¿Es cierto que cada vez hay más anuncios en YouTube? De un tiempo a esta parte se han incrementado en todas las plataformas, pero hay un espacio donde lo han hecho muy claramente: en los televisores. En estos dispositivos se emiten nuevos formatos de anuncios interactivos específicos para televisores conectados, como feeds de productos y códigos QR que permiten la compra directa desde la pantalla grande. Y ya hay cifras del buen resultado que están dando: más de 50 millones de conversiones mensuales de promedio en el cuarto trimestre de 2024, es decir, un muy notable crecimiento en la cantidad y efectividad de los anuncios en este entorno

La tele manda. Aunque tu plataforma de consumo de YouTube sea el móvil o el ordenador, eres una minoría: como hablábamos hace unas semanas, YouTube ha crecido de forma sostenida en smart TVs en los últimos años. Según Nielsen, la plataforma de vídeo ha experimentado un crecimiento general constante y significativo, más del 120 % desde 2021. Para que nos hagamos una idea: en mayo de 2025, ocupó la posición líder entre plataformas de streaming, con un 12,5 % del total de visionado en televisión, por encima de Netflix o Prime Video: adelantando a la televisión tradicional en su propio terreno e incluso a sus rivales directos.

Anuncios everywhere. Los anuncios se han convertido en una presencia continua en YouTube. Sin embargo, hubo una época, aproximadamente durante una década, en los que los anuncios de YouTube eran mucho menos invasivos (principalmente banners, discretos y estáticos, ubicados en la parte inferior o lateral de la pantalla, que apenas interferían con la experiencia de visualización). Pero pronto empezaron a acelerarse los cambios.

Más y más. Ya en 2008 había puntualmente anuncios pre-roll (antes del vídeo), en las primeras pruebas de Google para monetizar la plataforma. Su implementación generalizada se consolidó a partir de 2010, cuando YouTube introdujo los anuncios pre-roll, post-roll, tanto saltables como no saltables para los vídeos largos y monetizables. Desde 2018 empezaron a acelerarse los cambios. Por ejemplo, ese año llegaron los anuncios por parejas, con la excusa de que con interrupciones más largas habría menos cantidad de pausas publicitarias. En 2019, aterrizaron los anuncios que no se podían saltar en los primeros quince segundos (a veces por parejas). Y en 2020, los anuncios no saltables durante 60 segundos.

Más frecuencia. Actualmente, los anuncios en YouTube pueden llegar a ocupar entre el 15% y el 20% del tiempo total de visualización de un vídeo. Es común encontrar dos o tres anuncios en vídeos de 10 minutos y hasta cinco interrupciones en vídeos de más de 15 minutos. Además, ha seguido aumentando la cantidad de anuncios no saltables, los mid-roll (en medio del vídeo), bumper ads (de 6 segundos sin opción de saltar) y formatos interactivos.

Además, YouTube ha implementado medidas más agresivas en los últimos tiempos para que no te saltes los anuncios: por ejemplo, aunque pauses la reproducción en tu Smart TV, los anuncios seguirán; y además, han complicado el uso de adblockers y otros sistemas para esquivar la publicidad.

Deterioro de la experiencia. ¿Puede esto suponer un problema de cara al futuro? De momento, las quejas se amontonan porque, entre otras cosas, la única forma de evitar la publicidad es pagando la tarifa de YouTube Premium, que no tiene unos precios especialmente asequibles. Hay que tener en cuenta también, como detalla el artículo enlazado de El Confidencial, que el tiempo medio de uso diario de YouTube es de 20 minutos y 19 segundos, muy por encima de otras plataformas como Instagram (8:15) o TikTok (3:51), lo que hace que la saturación publicitaria sea un riesgo mayor para sus usuarios.

