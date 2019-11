Twitter comienza a enviar avisos a quienes tienen cuenta y no la usan desde hace tiempo: si no la reactivan, pueden perderla

Las cuentas inactivas en Twitter podrían comenzar a desaparecer de forma notable en los próximos meses: la compañía ha comenzado a enviar avisos a los propietarios de cuentas que llevan tiempo sin ser usadas para que vuelvan a utilizarlas si quieren conservarlas.

Si no lo hacen en un plazo de unos días, en Twitter lo dejan claro: "tu cuenta será eliminada de Twitter". Con esta medida la firma hace limpieza, pero también se protege frente a los últimos hackeos que han robado esas cuentas para difundir propaganda del Estado Islámico.

Varios han sido los usuarios que han detectado esos avisos de Twitter en los que se les indicaba que debían aceptar los nuevos términos del servicio y volver a utilizar esas cuentas "durmientes" e inactivas durante largos periodos de tiempo.

Twitter is warning dormant account owners to log back in, or risk losing their account @-name pic.twitter.com/Xz9ykIDqid