Xiaomi tiene una televisión inteligente con sistema Fire TV y panel 4K que se queda más barata con el descuento de Amazon

Aunque de primeras no lo parezca, comprar una smart TV no es obligatoriamente una inversión grande. Mientras las exigencias no sean demasiado altas, existen en el mercado numerosas opciones que son low cost, como esta Xiaomi F2 de 55 pulgadas por 399,99 euros.

Xiaomi F2 55" Smart TV Fire TV 138 cm, 4K Ultra HD, HDR10, Aluminio sin Marcos, Airplay, Prime Video, Netflix, Control de Voz de Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Sintonizador Triple, Modelo 2022 Hoy en Amazon por 399,99€ PVP en Xiaomi 429,00€

Comprar la Xiaomi F2 al mejor precio

Un televisor inteligente que tiene un precio recomendado de 499 euros y que vuelve a bajar a los 399,99 euros.

Como todo en Xiaomi, la relación de calidad precio manda sobre todas las cosas. Es un dispositivo con un acabado modesto y un material económico como el plástico. Eso sí, lo mejor está en su interior, con un panel LCD de tipo IPS con retroiluminación LED periférica y resolución 4K UHD. Además, tiene soporte para HDR10 y HLG.

El interior lo maneja el procesador MT9020 de MediaTek y la gráfica Mali G52 MP2 que trabaja codo con codo con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. El sistema operativo, aunque es muy similar a Google TV, lo maneja Fire OS 7, una capa desarrollada por Amazon que va muy fluida tal y como se vio en el análisis de Xataka.

En cuanto a conectividad, incluye entradas HDMI 2.0, USB 2.0, Ethernet, salida de audio digital óptica y jack de 3,5 milímetros, aparte de la conexión Wi-Fi dual y del Bluetooth 5.0. El sonido se queda con dos altavoces de 12 vatios de potencia, compatibles con Dolby Audio, DTS-HD y DTS Virtual:X.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka Selección | Este aire acondicionado portátil barato te ayuda a combatir el calor en cualquier habitación y está rebajado a 185 euros

En Xataka | Las 6 mejores utilidades para los puertos USB de tu televisor