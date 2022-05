Xiaomi TV F2: el primer televisor de esta marca con Fire TV hereda de los gama alta la compatibilidad con Dolby Vision

A Xiaomi le importa mucho el mercado de los televisores. No lo decimos nosotros; lo afirman, entre líneas, los responsables de esta compañía en España. Y lo demuestra con mucha claridad su filosofía: la matriz de Xiaomi solo es responsable al 100% del diseño y la fabricación de los smartphones, los routers y los televisores.

El primer televisor de esta marca, el modelo Mi TV 4S, llegó a España a finales de 2019, y desde entonces hemos tenido la oportunidad de analizar a fondo varias de sus propuestas de gama media y alta. El televisor que protagoniza este artículo llega hoy mismo a las tiendas, y lo hace con la ambición de pelear en una gama media que está más competida que nunca armado con unas especificaciones interesantes y un precio rompedor.

Xiaomi TV F2: especificaciones técnicas



características panel LCD LED 4K UHD, relación de aspecto 16:9 y frecuencia de refresco de 60 Hz resolución 3840 x 2160 puntos tamaños disponibles 43, 50 y 55 pulgadas hdr Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG retroiluminación Edge LED (periférica) sistema operativo Fire OS 7 asistentes de voz Amazon Alexa ram 2 GB rom 16 GB conectividad 4 x HDMI 2.0, 1 x AV, 2 x USB 2.0, 1 x salida auriculares, 1 x salida digital óptica, 1 x entrada antena, 1 x Ethernet 100 Mbps y 1 x CI conectividad inalámbrica Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz

Bluetooth 5.0 sonido 2 x 12 vatios DTS-HD, DTS Virtual X y Dolby Audio mando a distancia Bluetooth precio Desde 399 euros (339 euros en promoción) el modelo de 43 pulgadas

Xiaomi F2 43" Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, Aluminio sin Marcos, Prime Video, Netflix, Control de Voz de Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Sintonizador Triple) Hoy en Amazon por 339,00€ PVP en Xiaomi 339,00€

No solo hereda de la gama alta la ausencia de marcos; también el soporte Dolby Vision

El corazón de este televisor es un panel LCD con retroiluminación LED periférica, resolución 4K UHD y una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz. Los responsables de Xiaomi en España no han podido confirmarnos aún si esta matriz es de tipo VA o IPS (aunque sospechamos que es IPS), pero más allá de este dato estamos razonablemente seguros de que se trata de un panel de 8 bits dotado de tecnología FRC, y no de una matriz de 10 bits.

En las fotografías que ilustran este artículo podemos ver que los marcos superior y laterales son muy finos, lo que da a este televisor una estética cuidada. Además, para proporcionar al panel la estabilidad que requiere apuesta por unos pies laterales muy parecidos a los que utilizan los modelos Mi TV P1 y Mi TV 4S. Y para resolver la interacción con el televisor, también al igual que la mayor parte de las propuestas de esta marca, nos entrega un mando a distancia con conectividad Bluetooth.

Una de las características que van a permitir a este televisor competir con garantías en la gama media es su capacidad de lidiar con todos los formatos HDR que utilizamos actualmente: Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG. Probablemente su panel y su retroiluminación no nos van a entregar la experiencia más impactante con estos contenidos, pero es una buena idea que no nos veamos obligados a afrontar un desembolso importante para hacernos con un televisor compatible con Dolby Vision.

Fire OS 7 está en el corazón de la experiencia que nos propone este televisor

A diferencia de los otros televisores que Xiaomi ha lanzado hasta ahora en España, este TV F2 no apuesta por la combinación de Android TV y PatchWall (esta es la interfaz desarrollada por la propia marca china); incorpora Fire OS 7, la plataforma desarrollada por Amazon. Eso sí, los responsables de la filial española de Xiaomi nos han asegurado que la revisión de este sistema operativo que incorpora este televisor pone a disposición de los usuarios las apps más populares actualmente.

Este televisor es capaz de procesar sonido DTS-HD, DTS Virtual X y Dolby Audio, una polivalencia que, curiosamente, no nos proponen muchos modelos de gama alta

En lo que se refiere a la conectividad todas las entradas HDMI implementan la norma 2.0, y no la 2.1. No obstante, sobre el papel este televisor nos propone un sonido razonablemente cuidado. Más incluso que algunos de los modelos de Xiaomi que hemos analizado hasta ahora. De hecho, es capaz de procesar sonido DTS-HD, DTS Virtual X y Dolby Audio, una polivalencia que, curiosamente, no nos proponen muchos modelos de gama alta. Es una lástima que no haya rematado este apartado por todo lo alto entregándonos también la posibilidad de procesar audio Dolby Atmos.

Xiaomi TV F2: precio y disponibilidad

Xiaomi ha confirmado que este televisor estará disponible desde hoy mismo con estos precios dependiendo del tamaño del panel:

43 pulgadas: 399 euros (339 euros durante la promoción inicial)

(339 euros durante la promoción inicial) 50 pulgadas: 449 euros (379 euros durante la promoción inicial)

(379 euros durante la promoción inicial) 55 pulgadas: 499 euros (419 euros durante la promoción inicial)

La promoción inicial estará vigente hasta el próximo 6 de junio.