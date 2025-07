En Xataka también aprovechamos el Prime Day. Esto es todo lo que he comprado en Amazon y lo que he añadido a mi lista de deseos

Sí, en Xataka también solemos caer ante alguna que otra oferta, sobre todo cuando llega el Black Friday o, en este caso, el Prime Day. Yo esta vez he hecho algunas compras, más por necesidad que por otra cosa (aunque también me he dado un pequeño capricho). Y aunque este año he visto ofertas que me han interesado bastante, tampoco he querido gastar demasiado: algunas ofertas las he añadido a mi lista de deseos para los próximos eventos de Amazon o de otras tiendas. En este artículo voy a repasar mis compras y lo que me hubiese gustado comprar, explicando qué es lo que me han interesado de ellas.

Eso sí, también he comprado un Fire TV Stick HD, pero lo he omitido porque finalmente no va a ser para mí.

Philips Bliss por 114,99 euros, uno de los ventiladores de techo que más me han recomendado comprar.

por 114,99 euros, uno de los ventiladores de techo que más me han recomendado comprar. Anker Prime Power Bank por 69,99 euros, una batería portátil que sirve incluso para recargar ordenadores portátiles.

por 69,99 euros, una batería portátil que sirve incluso para recargar ordenadores portátiles. Philips OneBlade Pro por 74,99 euros, una maquinilla eléctrica para barba y cuerpo que también me han recomendado mucho.

por 74,99 euros, una maquinilla eléctrica para barba y cuerpo que también me han recomendado mucho. Govee Backlight 3 Lite por 56,99 euros, un sistema de luces similar a lo que ofrece Philips en sus televisores.

por 56,99 euros, un sistema de luces similar a lo que ofrece Philips en sus televisores. Xgimi Horizon Pro por 759 euros, un proyector 4K muy completo que pocas veces he visto a un precio similar.

Philips Bliss

En casa pasamos mucho calor, salvo que pongamos el aire acondicionado; algo que intentamos no hacer mucho para que no se dispare la factura de la luz. El año pasado ya barajamos comprar un ventilador de techo, pero quisimos esperar a encontrar de oferta y con stock el Philips Bliss, uno de los modelos que más veces me han recomendado. Lo puedes encontrar en Amazon por 114,99 euros únicamente en color negro y blanco.

¿Por qué el Philips Bliss? Básicamente, por varias razones: la primera es que incluye un motor DC, y no AC, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y un menor consumo eléctrico. También porque una de las cosas que más me han repetido es que no hace nada de ruido, incluso en velocidades altas.

También me interesa que cuente con una función para verano y otra para invierno, por lo que se trata de un dispositivo que se puede utilizar durante todo el año. Además, incluye una luz con diferentes temperaturas, algo que nunca viene mal. Por otro lado, viene con aspas retráctiles y la instalación es sencilla: ya he montado en casa de mis padres un par de ventiladores similares y no es difícil siempre y cuando sepas qué estás haciendo. En el caso contrario, mejor llamar a un electricista.

Anker Prime Power Bank

En poco más de un mes me voy de viaje durante algo más de una semana, por lo que una de las cosas que me iba a llevar en la maleta era mi powerbank. No obstante, la compré hace aproximadamente 10 años (quizás más) y tarda en recargarse más de 7 horas, por lo que he querido aprovechar el Prime Day para comprar la Anker Prime Power Bank, cuyo precio es de 69,99 euros. Si te parece cara, atento a lo que ofrece.

¿Por qué la Anker Prime Power Bank? Anker es una marca que no me ha defraudado hasta ahora (tengo bastantes de sus productos). Tenía claro lo que buscaba: algo compacto, con mucha capacidad y que me sirviese para algo más que cargar el móvil. Esta powerbank lo cumple.

Dispone de 20.000 mAh teóricos y ofrece una potencia de hasta 200W, por lo que se puede cargar tres dispositivos a la vez: un móvil, una tablet e incluso ordenadores portátiles. Incluye una pantalla que muestra información en tiempo real sobre el estado de carga, tiene un tamaño de 12,5 x 5,3 x 4,8 cm y tarda en recargarse una hora y 15 minutos.

Philips OneBlade Pro

Lo anterior responde más a una necesidad, y este producto es más bien un pequeño capricho. Aunque ya tengo una maquinilla para barba, buscaba un buen precio en la Philips OneBlade Pro 360, que ahora mismo se encuentra por 74,99 euros. Hay modelos más económicos, pero justamente este viene con los accesorios que más me interesaban.

¿Por qué la Philips OneBlade Pro 360? Me la han recomendado muchas veces por su eficiencia, pero lo que más me interesa son sus cuchillas con punta redonda, algo que puede evitar molestos cortes al recortar la barba sin los cabezales puestos (muy útil para la zona del cuello o del cuerpo).

También viene con un estuche de viaje que es de buena calidad y con diferentes accesorios para el pecho y las axilas. Pero el que más me gusta es el accesorio que permite regular los milímetros de altura, permitiendo ajustar el corte tanto en cuerpo como en barba. Además, incluye una base de carga, una pantalla que muestra su autonomía (también permite apagarla de forma segura) e incluye un total de tres cuchillas.

Govee Backlight 3 Lite

En este punto comenzamos con lo que he añadido a mi lista de deseos. He estado a tan sólo un par de clicks de comprar el Govee Backlight 3 Lite, un accesorio que me parece superinteresante para el precio que tiene en Amazon, que en este caso, durante el Prime Day, es de 56,99 euros. ¿No sabes qué es este producto? Yo te lo explico.

¿Por qué el Govee Backlight 3 Lite? Antes de nada, voy a comentar una cosa: Philips tiene bajo su propiedad la tecnología Ambilight, una tecnología que permite a sus televisores proyectar la luz de lo que se muestra en pantalla a través de los LEDs que están colocados en la parte de atrás del televisor, creando así un juego de luces interesante que ofrece una mayor inmersión en películas, series y videojuegos.

El Govee Backlight 3 Lite intenta adaptar esa tecnología a través de una cámara y de una cinta de luces LED. La cámara se coloca en la zona superior del televisor y capta los colores, reproduciéndolos en la tira de luces LED en tiempo real. Este modelo me parece interesante porque es de los más económicos y realmente no se necesita más para tener una experiencia cercana al Ambilight de Philips.

Además, se puede utilizar en televisores de 55 a 65 pulgadas (también en televisores más pequeños o grandes, pero para ello hay que seleccionarlo en la tienda de Amazon) y es compatible con Alexa y con Google Assistant. Incluso desde el móvil se puede configurar los patrones de luces que queramos.

Xgimi Horizon Pro

Llevo un tiempo buscando un buen proyector que no se subiese demasiado de precio y, aunque este es caro, el Xgimi Horizon Pro lo he añadido a mi lista de deseos por si en el futuro baja al mismo precio o a uno inferior. Sí, es caro, pero realmente tiene un buen precio, ya que normalmente se encuentra por 1.299 euros y ahora Amazon lo tiene por 759 euros.

¿Por qué el Xgimi Horizon Pro? Pues en realidad por muchas razones. En primer lugar, se trata de un proyector DLP que ofrece una resolución 4K y un brillo de 1.500 lúmenes ISO, lo que se traduce en que es un modelo que cuya imagen se ve bien tanto en interiores como en exteriores.

Además, los proyectores no suelen destacar precisamente por sus altavoces, pero en este caso incluye altavoces Harman Kardon que ofrecen una potencia de audio de 16W junto con la compatibilidad de Dolby Digital Plus. También es capaz de proyectar imágenes de 40 a 200 pulgadas y viene con el sistema operativo Android TV.

