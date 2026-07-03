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El WiFi 7 se vuelve hoy más asequible con este router Asus: marca nuevo precio mínimo histórico

Los routers WiFi 7 de triple banda todavía tienen un precio alto, pero este Asus se coloca hoy muy a tiro con un descuento de casi 50 euros

Router Asus Wifi 7
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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620 publicaciones de Juan Lorente

El WiFi 7 ya está llegando a muchos hogares en España. Para poder aprovecharlo, necesitamos, además de un dispositivo compatible, que nuestro router tenga esta tecnología, aunque cumpliendo con ciertas características. Uno que cumple con todas es este Asus RT-BE90U, ahora rebajado en Amazon hasta su nuevo mínimo histórico: 129,99 euros (PcComponentes también lo tiene rebajado al mismo precio).

ASUS RT-BE90U - Router AiMesh BE9400 con WiFi 7 (802.11be) de Triple Banda, 320 MHz, 4K-QAM, MLO, Cuatro Puertos de 2,5 G, Seguridad de Red de Nivel Profesional y Controlador de Hogar Inteligente

ASUS RT-BE90U - Router AiMesh BE9400 con WiFi 7 (802.11be) de Triple Banda, 320 MHz, 4K-QAM, MLO, Cuatro Puertos de 2,5 G, Seguridad de Red de Nivel Profesional y Controlador de Hogar Inteligente

Hoy en Amazon — 129,99 PcComponentes — 129,99
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Un router WiFi 7 a precio mínimo histórico

Router Asus Rt Be90u

Como decimos, estamos ante el mejor momento de compra de este router WiFi 7 de Asus. Su PVP es de 175 euros, por lo que tiene un descuento de más de 46 euros actualmente, tanto en Amazon como en PcComponentes. Este modelo es una opción interesante en términos de calidad-precio si lo comparamos con otros modelos de la propia Asus y de otros fabricantes, especialmente porque es un router con triple banda.

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Los routers WiFi 6 tienen dos bandas (2,4 y 5 GHz), pero este modelo suma una extra de 6 GHz, mucho más descongestionada actualmente que las anteriores. A esto hay que sumarle que es un router con tecnología MLO o Multi-Link Operation, una de las tecnologías más importantes de los routers WiFi 7. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que los dispositivos se conecten a distintos canales de forma simultánea.

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De esta forma, no solo se consigue una mayor velocidad de conexión, sino que además esta será mucho más estable y cercana a lo que ofrece la conexión por cable. Además de lo anterior, cuenta con cuatro puertos de 2,5 G y un sistema que promete ofrecer cobertura en hasta 232 metros cuadrados. A tener en cuenta: para aprovechar sus velocidades, es necesario que tu móvil o dispositivo sea compatible.

⚡ EN RESUMEN: oferta del router asus rt-be90u

 LO MEJOR

  • Calidad-precio top: Esta oferta que tenemos hoy nos deja el router a un precio bastante atractivo en comparación a otros modelos.
  • Triple banda y con MLO: Tiene triple banda y MLO, dos características imprescindibles para aprovechar las virtudes del WiFi 7.

❌ LO PEOR

  • Necesitas que tus dispositivos sean compatibles: De nada sirve tener esto en casa si no tienes dispositivos compatibles. Los podrás usar igual, pero no a las velocidades del WiFi 7.

💡 CÓMPRALO SI... Estás buscando un router WiFi 7 a buen precio que te vaya a dar una conexión potente y estable sin gastar un dineral.

⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes dispositivos compatibles o prefieres quedarte con el router de tu compañía.
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Imágenes | Asus

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