El WiFi 7 se vuelve hoy más asequible con este router Asus: marca nuevo precio mínimo histórico

El WiFi 7 ya está llegando a muchos hogares en España. Para poder aprovecharlo, necesitamos, además de un dispositivo compatible, que nuestro router tenga esta tecnología, aunque cumpliendo con ciertas características. Uno que cumple con todas es este Asus RT-BE90U, ahora rebajado en Amazon hasta su nuevo mínimo histórico: 129,99 euros (PcComponentes también lo tiene rebajado al mismo precio).
ASUS RT-BE90U - Router AiMesh BE9400 con WiFi 7 (802.11be) de Triple Banda, 320 MHz, 4K-QAM, MLO, Cuatro Puertos de 2,5 G, Seguridad de Red de Nivel Profesional y Controlador de Hogar Inteligente
Un router WiFi 7 a precio mínimo histórico
Como decimos, estamos ante el mejor momento de compra de este router WiFi 7 de Asus. Su PVP es de 175 euros, por lo que tiene un descuento de más de 46 euros actualmente, tanto en Amazon como en PcComponentes. Este modelo es una opción interesante en términos de calidad-precio si lo comparamos con otros modelos de la propia Asus y de otros fabricantes, especialmente porque es un router con triple banda.
Los routers WiFi 6 tienen dos bandas (2,4 y 5 GHz), pero este modelo suma una extra de 6 GHz, mucho más descongestionada actualmente que las anteriores. A esto hay que sumarle que es un router con tecnología MLO o Multi-Link Operation, una de las tecnologías más importantes de los routers WiFi 7. ¿Qué quiere decir esto? Que permite que los dispositivos se conecten a distintos canales de forma simultánea.
De esta forma, no solo se consigue una mayor velocidad de conexión, sino que además esta será mucho más estable y cercana a lo que ofrece la conexión por cable. Además de lo anterior, cuenta con cuatro puertos de 2,5 G y un sistema que promete ofrecer cobertura en hasta 232 metros cuadrados. A tener en cuenta: para aprovechar sus velocidades, es necesario que tu móvil o dispositivo sea compatible.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del router asus rt-be90u
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⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes dispositivos compatibles o prefieres quedarte con el router de tu compañía.
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Imágenes | Asus
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