Una VPN es ideal para protegernos en las redes sociales. Surfshark es una de las mejores y ahora apenas cuesta como un café

Es casi imposible contabilizar las horas que pasamos en Internet cada día, especialmente en lo que respecta a las redes sociales. No importa si es Instagram, Facebook o TikTok (por solo citar algunas), la mayoría de nosotros disfrutamos mucho tiempo sumergiéndonos por ellas para pasar el rato o compartir cosas con nuestros conocidos.

La navegación por Internet o por estas redes alberga, por desgracia, ciertos riesgos para nuestra privacidad o nuestra información (especialmente cuando usamos una red WiFi pública). Por eso, no es una mala idea usar una buena VPN, y aunque tenemos varias opciones gratuitas que no funcionan mal, ninguna de ellas rinde igual de bien que Surfshark, una de las mejores opciones que tenemos disponible. No es nada cara, pero ahora la tenemos a muy buen precio: solo 2,19 euros al mes.

Suscripción Surfshark Starter - mensual PVP en Surfshark — 2,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Surfshark es la solución ideal para aumentar la seguridad de nuestros datos

No es nada raro entrar a buscar información sobre la actualidad y ver que se ha producido un nuevo hackeo. Esto es algo que está a la orden del día, incluso en redes sociales, donde no son pocos los casos de usuarios que sufren robos de información a través de ellas (y en los casos más graves, el robo total de la cuenta).

Con una VPN, estamos ganando una capa extra de privacidad y seguridad, tanto si la usamos desde nuestro teléfono móvil como desde el PC. En ese sentido, usar Surfshark nos permite mantener la privacidad de nuestra dirección IP, ya que evita que los hackers o cualquier entidad hagan un seguimiento de nuestra actividad en Internet.

Además, al usar una VPN en nuestro uso habitual por redes sociales, también podemos tener otra serie de ventajas. Por ejemplo, TikTok nos muestra contenido basado en nuestra geolocalización, por lo que usar Surfshark nos puede permitir descubrir qué clase de vídeos son populares en otras zonas del mundo, algo idóneo para creadores.

Ojo, porque este plan trae mucho más consigo, como un bloqueador de anuncios y de ventanas emergentes de cookies, un generador de detalles personales y un generador de correo electrónico enmascarado. Y todo ello sin contar con que no tenemos un número limitado de dispositivos en los que usar Surfshark.

El precio habitual que tiene la VPN de Surfshark es de 4,85 euros al mes, por lo que estaríamos pagando algo más de 58 euros en un año. Si aprovechamos la oferta que tenemos disponible ahora mismo, solo pagaremos 2,19 euros al mes, por lo que un año completo nos costaría poco más de 26 euros. Y ojo, porque además viene con tres meses adicionales de regalo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Surfshark

En Xataka | Por qué es peligroso conectarse a Wifis públicas y qué debes hacer para protegerte

En Xataka | Las mejores soluciones para proteger tus datos y los equipos informáticos de tu empresa