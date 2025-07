El ventilador de techo superventas de Philips no se ha querido perder el Prime Day. Se acabó sudar todo el día en casa

Desde hace algo más de un año, llevo viviendo en un pueblo que, pese a no ser realmente costero, es muy húmedo. En invierno se está muy bien, pero en verano... Los pocos minutos que pongo el aire acondicionado puedo trabajar con normalidad, pero el resto del tiempo es terrible. Y tener el aire acondicionado gran parte del día no es una opción, al menos si quiero evitar facturas muy altas.

No hay una solución perfecta para combatir el calor del verano, pero ahora mismo apostaría por un único dispositivo: el ventilador de techo Philips Bliss. Y no sólo porque ahora mismo haya bajado de precio en el Prime Day de Amazon hasta los 114,99 euros (que también), sino porque conozco a varias personas que lo tienen y siempre me han hablado maravillas de él, como es el caso de Lady Fitness, directora de Trendencias y Ecommerce lifestyle, que tiene dos o tres en casa.

Un ventilador de techo para el verano... y para el invierno

El Philips Bliss es un ventilador de techo que viene con aspas retráctiles, por lo que si no lo estamos utilizando se quedan guardadas y únicamente se ve la luz LED, que es bastante generosa tanto en tamaño como en funciones, ya que incluye tres temperaturas de color y se puede controlar de forma cómoda desde el mando que viene incluido.

Incluye un motor DC (no consume tanto como los AC) que sirve tanto para verano como para invierno, ya que es capaz de rotar de forma antihoraria para crear una brisa fría descendente y horaria para que el aire caliente del techo baje hacia la zona inferior de la habitación.

Un punto interesante, sobre todo para los que quieran utilizar el Philips Bliss en un dormitorio, es que se trata de un ventilador de techo bastante silencioso que, en la teoría y según la marca, ofrece entre 42 y 36 dB. En la práctica, Lady Fitness me ha comentado muchas veces que no se escucha prácticamente nada.

