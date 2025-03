Últimas horas para aprovechar la campaña Viva la Primavera de AliExpress: estas son sus mejores ofertas en tecnología

Aunque para el cambio de estación todavía quedan algo más de dos semanas, la última promoción de AliExpress, llamada Viva la Primavera, está a tan solo unas horas de acabar. Tenemos descuentos de hasta el 60% para aprovechar en una enorme variedad de dispositivos, aunque solo hasta las 23:59 de esta noche. A continuación, os dejamos algunos códigos de descuento que podemos usar para que nuestras compras salgan un poco más baratas:

código descuento compra mínima ESCD02 O CDES02 2 euros 19 euros ESCD05 O CDES05 5 euros 39 euros ESCD10 O CDES10 10 euros 79 euros ESCD20 O CDES20 20 euros 159 euros ESCD30 O CDES30 30 euros 239 euros ESCD40 O CDES40 40 euros 349 euros ESCD50 O CDES50 50 euros 439 euros

Todos estos códigos no pueden acumular ni son válidos con otras promociones, además de que no son compatibles con teléfonos móviles ni productos virtuales.

Últimas horas para aprovechar Viva la Primavera de AliExpress

Renovar dispositivo siempre es más barato si tenemos una promoción como Viva la Primavera. Como hay mucho donde elegir, os dejamos a continuación una selección de las mejores ofertas:

Samsung Galaxy Tab S9 FE , una excelente tablet calidad-precio, por 248,68 euros con el código ESCD30 (o CDES30).

, una excelente tablet calidad-precio, por 248,68 euros con el código ESCD30 (o CDES30). Poco X7 Pro , un teléfono móvil muy equilibrado, por 263,55 euros.

, un teléfono móvil muy equilibrado, por 263,55 euros. Auriculares Sony WH-1000XM4 , gran calidad de sonido y fantástica cancelación de ruido, por 202,54 euros.

, gran calidad de sonido y fantástica cancelación de ruido, por 202,54 euros. Nintendo Switch Lite , la versión más económica de la consola, por 141,98 euros.

, la versión más económica de la consola, por 141,98 euros. Nubia Z60S Pro, un teléfono con un gran procesador y muy buena carga rápida, por 379,01 euros.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Una tablet es un dispositivo muy versátil, ideal tanto para trabajar como para disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Esta de Samsung, como suele ocurrir con sus modelos Fan Edition, destaca por tener un gran equilibrio entre características y precio. Destaca por su SoC (un Exynos 1380) y por su pantalla de 10,9 pulgadas. Y ojo, porque viene con el S-Pen, que es un añadido de lo más útil. Sale por 248,68 euros con el código ESCD30 (o CDES30).

Poco X7 Pro

A este precio, es complicado encontrar un dispositivo que ofrezca tanto como este Poco X7 Pro. Es un teléfono móvil que viene con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas (resolución 1,5K), un chip Dimensity 8400 Ultra en su interior y una enorme batería de 6.000 mAh que podremos cargar en un suspiro gracias a su compatibilidad con carga rápida de hasta 90 W. Ahora mismo lo podemos comprar por 263,55 euros.

Poco X7 Pro 8+256 GB PVP en AliExpress — 263,55 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Sony WH-1000XM4

Calidad de sonido, una gran cancelación de ruido y una experiencia que tiene poco rival. Así son estos Sony WH-1000XM4, unos auriculares muy recomendables para todos aquellos usuarios que buscan algo cómodo de usar para disfrutar del mejor sonido. Llegaron a las tiendas a un precio de casi 370 euros, pero ahora mismo los podemos comprar por 202,54 euros.

Sony WH-1000XM4 PVP en AliExpress — 202,52 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch Lite

Es cierto que Nintendo Switch 2 está a la vuelta de la esquina, pero sigue siendo un gran momento para llevarnos una Switch a casa, especialmente el modelo Lite. Es una consola que destaca por ser económica y portátil, pero sobre todo por tener acceso a un catálogo de joyas gigantesco, entre los que destacan juegazos como Zelda: Tears of the Kingdom o Super Mario Bros. Wonder (entre otros muchos). Cuesta 141,98 euros.

Nintendo Switch Lite PVP en AliExpress — 141,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nubia Z60S Pro

Otra gran opción si buscamos un nuevo teléfono es este Nubia Z60S Pro. Es un dispositivo muy potente gracias a su Snpadragon 8 Gen 2, además de que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco. Destaca mucho su sistema fotográfico, un sistema de triple cámara que es todoterreno y que nos permitirá tomar muy buenas fotos independientemente del escenario. Sale por 379,01 euros.

Nubia Z60S Pro 16+512 GB PVP en AliExpress — 379,01 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Chi Liu en Unsplash (con edición), AliExpress, Samsung, Poco, Nintendo, Sony, ZTE

En Xataka | Los 17 mejores videojuegos de 2024

En Xataka | Mejores freidoras de aire. Cuál comprar y 10 airfryers recomendadas desde 50 euros