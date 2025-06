Si todavía no has comprado el mando de Nintendo Switch 2, ahora puedes llevarte un regalazo: el 'Cyberpunk 2077' por 35 euros

La Nintendo Switch 2 ya se ha lanzado, por lo que las tiendas no han querido esperar mucho tiempo para ir lanzando alguna que otra promoción. Si pensabas comprar el mando Switch 2 Pro Controller y aún no lo has hecho, mucho ojo porque al hacerlo desde Fnac te puedes llevar el videojuego 'Cyberpunk 2077: Ultimate Edition' por 35 euros. Eso sí, hay otra promoción en el caso de que quieras unos Joy-Con 2:

Switch 2 Pro Controller + 'Cyberpunk 2077' por 88,99 euros (123,99 euros con el juego).

por 88,99 euros (123,99 euros con el juego). Joy-Con 2 + 'Cyberpunk 2077' por 89,99 euros (124,99 euros con el juego).

Switch 2 Pro Controller + Cyberpunk 2077: Definitive Edition PVP en FNAC — 124,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Llega una nueva promoción nada más estrenarse la Switch 2

Tras una larga espera, la Nintendo Switch 2 por fin se ha lanzado y ya está disponible en algunas tiendas. Junto a la consola, ha ido llegando un buen surtido de accesorios compatibles, entre ellos el propio mando oficial: el Switch 2 Pro Controller.

El Switch 2 Pro Controller se diferencia en algunos aspectos a su predecesor, el Switch Pro Controller. En esta nueva generación se ha incluido el botón "C" para acceder al GameChat, se ha cambiado ligeramente el diseño externo del mando y se han añadido unos botones traseros totalmente configurables.

Tener un mando es bastante útil, sobre todo, si pretendemos jugar a videojuegos cooperativos. ¿Hay otros que son más baratos? Sí, los hay, pero esta nueva oferta de Fnac es bastante interesante teniendo en cuenta que el videojuego de CD Projekt RED se queda con un precio bastante ajustado.

