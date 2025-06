Por el precio que tiene, pocas teles me interesan tanto como la de Xiaomi. Viene con Fire TV, panel QLED de 75 pulgadas y Alexa

Hace unos años me compré una tele de Xiaomi. Aunque no tengo que cambiarla, hay otra de la misma marca que me llama especialmente la atención: la Xiaomi TV F Pro en su configuración de 75 pulgadas. Tiene un buen tamaño, es bastante completa y su precio no es muy elevado. La tienda oficial de la marca tiene este modelo por 799 euros en lugar del precio oficial que alcanza los 999 euros.

Una tele con Fire TV, Alexa y modo Filmmaker

La particularidad de la Xiaomi TV F Pro es que es como una especie de revisión de la Xiaomi TV A Pro, pero con un importante añadido: en lugar de Google TV, viene con el sistema operativo Fire TV, el de los dispositivos de Amazon que ya vimos anteriormente en la smart TV Xiaomi TV F2.

Lo cierto es que además de esta particularidad, hablamos de un televisor bastante completo. Monta una pantalla QLED de, en este caso, 75 pulgadas que ofrece una resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 60 Hz. También incluye el modo Filmmaker y es compatible tanto con HDR10+ como con HLG.

Por otro lado, la Xiaomi TV F Pro integra dos altavoces que ofrecen en total una potencia de 20W. Estos altavoces son compatibles con Dolby Audio, DTS-X y DTS-Virtual. Además, el televisor viene con otros añadidos igual de interesantes: AirPlay, Miracast, el asistente de voz Alexa, incluye varios puertos HDMI, USB y Bluetooth, entre otras opciones de conectividad.

También te pueden interesar estas barras de sonido para la tele de Xiaomi

LG S40T - Barra de Sonido Inteligente, 300W, 2.1 Canales, Sonido Envolvente Dolby Digital y DTS, Amplia Conectividad, HDMI, Bluetooth, USB, Entrada Óptica, Negro Hoy en Amazon — 124,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SAMSUNG Barra de Sonido HW-B650D - Dolby Atmos, Altavoces Laterales Integrados, Sonido con IA Hoy en Amazon — 119,20 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | El mejor móvil Xiaomi en calidad precio: guía de compra y comparativa