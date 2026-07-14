Tiene más de 20.000 valoraciones en Amazon y es un ratón gaming top en calidad precio, sobre todo ahora que está de oferta

Hoy en día podemos encontrar una enorme cantidad de ratones, ya sean para jugar o trabajar y con precios muy variados. Pero si buscamos algo baratito y que sea de calidad, pocas opciones son tan atractivas como la del Logitech G305, sobre todo ahora que se encuentra de oferta en Amazon por 27,99 euros. Y mucho ojo porque tiene más de 20.000 valoraciones en Amazon.

Un ratón perfecto para gaming y productividad

Logitech cuenta con un catálogo muy amplio de ratones, y la mayor parte están orientados al gaming. No obstante, el Logitech G305 es ideal para videojuegos y también para la productividad. Además, por su precio nos encontramos ante un modelo inalámbrico, por lo que podemos decir adiós a los cables.

Y mucho ojo, porque funciona mediante pilas (no tiene batería integrada) y la marca promete que con una sola pila AA ofrece hasta 250 horas de uso, por lo que podrás olvidarte de tener que recargarlo constantemente. Además, hablamos de un ratón que se agradece en mano, ya que pesa tan solo 99 gramos.

Por otro lado, este ratón cuenta con la tecnología LightSpeed, por lo que utilizando el dongle que viene incluido no tendrás prácticamente latencia a la hora de utilizarlo. Además, cuenta con sensor Hero y ofrece una sensibilidad de hasta 12.000 DPI.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con la tecnología LightSpeed , ofreciendo de esta forma una menor latencia que con conexión Bluetooth.

, ofreciendo de esta forma una menor latencia que con conexión Bluetooth. Ofrece una sensibilidad de hasta 12.000 DPI. ❌ LO PEOR Funciona a pilas : no es que sea algo realmente negativo, pero tendrás que comprar pilas cada vez que se gasten.

: no es que sea algo realmente negativo, pero tendrás que comprar pilas cada vez que se gasten. Colores: a este precio únicamente lo encontramos en color negro. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen ratón gaming que también sirva para productividad, sobre todo si no quieres gastar mucho dinero y además quieres que sea ligero y preciso. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un ratón que puedas personalizar, como el G502 que permite ajustar el peso. O simplemente si buscas un ratón con más botones, como el mencionado G502.

También te puede interesar

Logitech G G502 Hero Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor Hero 25K, 25,600 dpi, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro Hoy en Amazon — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Corsair IRONCLAW Wireless SE (2026) Ratón para Juegos – Negro Hoy en Amazon — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar: cuál comprar y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados gaming. Cuál comprar y 11 teclados para jugar recomendados para diferentes usuarios y presupuestos