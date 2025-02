Lo tengo claro: mi próximo ordenador no será Windows. Apple tiene todo lo que busco por un buen precio

Hoy me he despertado con una terrible sorpresa: la última actualización de Windows me ha dejado casi inservible el ordenador. Llevo utilizándolo años, hace tiempo di el salto a Windows 11 y hoy tras actualizarse automáticamente a la versión KB5051989, de la 24H2, todo ha empezado a ir de mal en peor: ralentización general, errores al iniciar el explorador de archivos, monitores que se apagan o bajan su resolución (sin opción a cambiarla)... Ni desinstalando la última actualización he conseguido poder trabajar lo mínimo posible —escribo estas líneas desde un ordenador portátil—.

Y... lamentablemente no es un caso aislado; tras otra actualización, hace un par de semanas el ordenador portátil me bloqueó el SSD para pedirme el código de BitLocker y ese día fue un desastre porque no me aparecía en mi cuenta de usuario. Por estas, y otras muchas razones, este finde lo más probable es que dé el salto a Apple por las numerosas recomendaciones de mis compañeros de Webedia (ellos han sufrido mis quejas esta mañana).

No es cosa de una sola vez, los errores en Windows son, en mi caso, continuos

De hacerlo, eso sí, lo haré sin lugar a dudas con el Mac mini M4. Afortunadamente, desde que se lanzó hace unos meses ha ido bajando de precio, por lo que se puede comprar en MediaMarkt por 663 euros en lugar de los 719 euros habituales. No es un descuento enorme, pero eso que puedo ahorrarme.

Ahora bien, ¿el Mac mini M4 es un ordenador para todo el mundo? Personalmente, no lo creo. A mí me interesa única y exclusivamente por trabajo. Las tareas que suelo hacer diariamente son navegar por Internet, editar alguna que otra imagen, tener múltiples pestañas en el navegador y tener abiertas seis o siete aplicaciones simultáneamente. Sin más.

Para ello no necesito un buen equipo, pero mi anterior ordenador tenía un buen rendimiento y es lo único que busco en el Mac mini M4. No doy el salto al Mac mini M4 Pro porque su precio es, a mi parecer, descabellado, y su potencia y rendimiento no creo que sea la adecuada para la naturaleza de mi trabajo.

Dando el salto al Mac mini M4 pierdo algunas cosas, como rendimiento a la hora de ejecutar videojuegos, pero gano muchas otras: un software más estable que el de Windows, un formato más compacto y una buena ventilación. Dar el salto a Apple no me hace demasiada gracia porque estoy acostumbrado a Windows, pero ya son demasiados problemas como para al menos no plantearse el cambio.

