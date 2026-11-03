Tener una tele de 98 pulgadas hoy es más asequible: esta TCL con altavoces Onkyo nunca había bajado tanto de precio

Tener televisores exageradamente no siempre tiene por qué ser demasiado caro, y es que hay modelos que, cuando están de oferta, se pueden encontrar con precios bastante competitivos. Un buen ejmplo lo tenemos en Amazon con el TCL 98T8D, que ahora mismo se encuentra en Amazon por 1.399 euros en lugar de 1.749 euros.

TCL 98T8D (98 pulgadas) Hoy en Amazon — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor enorme de 98 pulgadas

El TCL 98T8D es un televisor QD-MiniLED que incorpora un panel con diagonal de 98 pulgadas, por lo que es una tele bastante grande. La pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y es compatible tanto con Dolby Vision como con el formato de imagen HDR10+.

Destaca también el hecho de que sus altavoces están firmados por Onkyo y ofrecen una potencia total de 40W. Es compatible con Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV, lo que permite que podamos acceder a un gran catálogo de aplicaciones desde la tienda.

Por otro lado, el televisor viene con conectividad inalámbrica Bluetooth y WiFi. También cuenta con AMD FreeSync y con HDMI 2.1, lo que permite que podamos exprimir al máximo las características de las consolas actuales para poder disfrutar de una experiencia fluida y con buena resolución.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL 98T8D hoy ✅ LO MEJOR S u tamaño : se trata de una tele de 98 pulgadas.

: se trata de una tele de 98 pulgadas. Es un televisor MiniLED .

. Su apartado de audio. ❌ LO PEOR El tamaño puede ser un problema si queremos colocar la tele en una habitación pequeña o mediana. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un salón grande y quieres ver películas y series o jugar a videojuegos en una tele enorme. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño o mediano. Al ser un televisor tan grande, vas a necesitar mucho espacio.

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Imágenes | TCL

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