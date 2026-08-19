Surfshark no es solo una VPN barata: también incluye bloqueador de contenidos y antivirus por menos de 3 euros

Conectarnos a una red WiFi pública es algo mucho más peligroso de lo que podríamos pensar. Hoy en día, este tipo de redes son objeto de ciberataques con los que se trata de obtener los datos de todos aquellos que se conectan a ellas. Por esa razón, contar con una VPN se ha vuelto algo casi imprescindible. Surfshark es una de las mejores, y en estos momentos podemos suscribirnos a ella por 2,49 euros al mes.

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Una VPN que, además, también cuenta con antivirus y otras funciones

El uso de una VPN es tan importante porque permite que, una vez que la activemos, todo nuestro tráfico pase a través de un túnel de cifrado. De este modo, nadie podrá robar nuestros datos, independientemente de que estemos conectados a una red de WiFi pública.

No obstante, en casa tampoco terminamos de estar a salvo. Cada vez son más comunes los ataques a la dirección IP de los usuarios. Al activar una VPN como Surfshark, podremos proteger por completo nuestra dirección IP, de modo que los ciberdelincuentes no puedan acceder a nuestra información personal.

Lo mejor de todo es que podemos conseguir esto a un precio realmente económico. En estos momentos, el plan Surfshark Starter sale por apenas 2,49 euros al mes si elegimos su plan de dos años. En total, tendríamos que invertir 67,23 euros por 27 meses, ya que también recibimos 3 meses extras de regalo.

Pero hay más. En estos momentos, la compañía está ofreciendo el plan Surfshak One al mismo precio. Es decir, a cambio de 2,49 euros al mes si elegimos el plan de dos años, obtendremos un montón de ventajas adicionales a las que encontramos en el plan Starter.

Además del servicio de VPN, esta suscripción también incluye funciones como antivirus, bloqueador de contenidos web, alertas en tiempo real sobre brechas en el correo electrónico, robos de datos de tarjetas de crédito e identificación, protección de cámaras web, o antiespías y protección contra malware.

Por tanto, es una opción bastante más completa que el plan más básico. Teniendo en cuenta que también nos saldría por 67,23 euros durante 27 meses (con los 3 meses extras), es una opción mucho más interesante.

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Imágenes | Engin Akyurt, Surfshark

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