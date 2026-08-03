Solo hoy MediaMarkt tiene esta barra de sonido con Bluetooth y potencia de 120W por 59 euros

Durante las nuevas Ofertas del Día de MediaMarkt, que estarán disponibles únicamente hasta mañana 4 de agosto, hay una barra de sonido que sin lugar a dudas destaca por su relación calidad-precio. Hablamos de la Hisense HS1000, cuyo precio ha caído por tiempo limitado desde los 89 euros hasta los 59 euros.

Un modelo compatible con Dolby Digital Plus

La Hisense HS1000 es una barra de sonido sencilla y compacta. Mantiene el diseño tradicional que solemos ver en este tipo de dispositivos y viene sin subwoofer inalámbrico, por lo que toda la potencia y todo lo que ofrece reside en la misma barra, no en accesorios adicionales.

La barra de sonido ofrece una potencia de audio total de 120W a 2.0 canales. Además, es compatible con Dolby Digital Plus, ofreciendo de esta forma una experiencia más envolvente de cara a escuchar contenido multimedia, ya sea cine, series o videojuegos.

También viene con algunos modos de audio, permitiendo elegir de esta forma entre modos dedicados a deportes, a música e incluso a videojuegos o películas. Además, cabe mencionar que este modelo cuenta con conectividad Bluetooth, además de un puerto HDMI eARC.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Hisense HS1000 hoy ✅ LO MEJOR Su precio , sobre todo ahora que está de oferta.

, sobre todo ahora que está de oferta. Su potencia de audio , que alcanza los 120W.

, que alcanza los 120W. Su compatibilidad con Dolby Digital Plus. ❌ LO PEOR No incluye subwoofer inalámbrico o altavoces externos para tener una experiencia envolvente más completa. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar tu primera barra de sonido y prefieres tener un modelo que sea asequible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia muy envolvente. En ese caso, es mejor apostar por un modelo con subwoofer inalámbrico y compatibilidad con Dolby Atmos.

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Imágenes | Hisense

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