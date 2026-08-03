HOY SE HABLA DE

Solo hoy MediaMarkt tiene esta barra de sonido con Bluetooth y potencia de 120W por 59 euros

Un dispositivo perfecto para darle un extra de potencia y calidad de sonido al televisor

Hisense Hs1000
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Alberto García

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Durante las nuevas Ofertas del Día de MediaMarkt, que estarán disponibles únicamente hasta mañana 4 de agosto, hay una barra de sonido que sin lugar a dudas destaca por su relación calidad-precio. Hablamos de la Hisense HS1000, cuyo precio ha caído por tiempo limitado desde los 89 euros hasta los 59 euros.

Hisense HS1000

Hisense HS1000

PVP en MediaMarkt — 59,00 PcComponentes — 67,99
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Un modelo compatible con Dolby Digital Plus

Hisense Hs1000 Mediamarkt

La Hisense HS1000 es una barra de sonido sencilla y compacta. Mantiene el diseño tradicional que solemos ver en este tipo de dispositivos y viene sin subwoofer inalámbrico, por lo que toda la potencia y todo lo que ofrece reside en la misma barra, no en accesorios adicionales.

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La barra de sonido ofrece una potencia de audio total de 120W a 2.0 canales. Además, es compatible con Dolby Digital Plus, ofreciendo de esta forma una experiencia más envolvente de cara a escuchar contenido multimedia, ya sea cine, series o videojuegos.

También viene con algunos modos de audio, permitiendo elegir de esta forma entre modos dedicados a deportes, a música e incluso a videojuegos o películas. Además, cabe mencionar que este modelo cuenta con conectividad Bluetooth, además de un puerto HDMI eARC.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Hisense HS1000 hoy

 LO MEJOR

  • Su precio, sobre todo ahora que está de oferta.
  • Su potencia de audio, que alcanza los 120W.
  • Su compatibilidad con Dolby Digital Plus.

❌ LO PEOR

  • No incluye subwoofer inalámbrico o altavoces externos para tener una experiencia envolvente más completa.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar tu primera barra de sonido y prefieres tener un modelo que sea asequible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia muy envolvente. En ese caso, es mejor apostar por un modelo con subwoofer inalámbrico y compatibilidad con Dolby Atmos.

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