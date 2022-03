Sigue la presentación de Nothing hoy, participa en nuestro sorteo, y unos Nothing Ear (1) pueden ser tuyos

Esta tarde vamos a hacer un sorteo en nuestro canal de Twitch, en el que vas a tener la opción de ganar unos auriculares Nothing Ear (1). El sorteo requerirá que veas la presentación de Nothing que se realiza hoy, ya que después de la presentación, en nuestro canal de Twitch, te haremos una pregunta a la que solo podrás responder si has visto el directo.

En este artículo te vamos a decir cómo vas a poder participar en el sorteo. Pero antes de empezar, desde el principio te queremos dejar claro que solo puedes participar en el sorteo a través de nuestro canal de Twitch, y no en este artículo, que es solo informativo.

Cómo ganar unos Nothing Ear (1)

Seguir nuestra retransmisión de Twitch puede tener premio: ganar estos auriculares con cancelación de ruido. Para poder participar en el sorteo, tienes que realizar una serie de pasos a través de la plataforma Twitch. Estos son los pasos que debes seguir para participar:

Regístrate para ver la presentación de Nothing en este enlace.

Sigue la presentación de Nothing en este enlace de YouTube.

Sigue a El Stream en Twitch.

Sigue nuestra retransmisión de hoy, 23 de marzo, a las 16:00 en el canal de Twitch.

Durante la retransmisión, haremos una pregunta que sólo podrás responder si has visto el evento de Nothing.

de Nothing. Tendrás que responder a la pregunta en los comentarios de Twitch , en los de nuestra emisión en directo.

, en los de nuestra emisión en directo. El primero en responder correctamente se llevará el premio.

Además de ser seguidor de El Stream en Twitch, para participar también debes ser mayor de 18 años y residente en España. Se elegirá un ganador y dos suplentes. Si el primero no cumple los requisitos, se pasará al primer suplente y, si no, al segundo. El ganador se elegirá durante el directo y tendrá que enviar un susurro a El Stream en el chat de Twitch para que procedamos a verificar su información. Las bases legales del concurso están en este enlace.

Los Nothing Ear (1) son los primeros auriculares con cancelación de ruido creados por Nothing, la empresa fundada por Carl Pei, uno de los fundadores de OnePlus que dejó su puesto para fundar esta nueva aventura. Se trata de unos auriculares transparentes con cancelación de ruido, bonitos por fuera y efectivos por dentro.

Tienen una tecnología Bluetooth 5.2, que es la versión creada para mejorar el audio. Entre sus funciones nos encontramos con detección de posición, control gestual, y resistencia a las salpicaduras IPX4. También tiene la mencionada cancelación de ruido activa, cancelación de ruido ambiental por IA y tres micrófonos.