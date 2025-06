Si la serie 'The Last of Us' te ha dejado con ganas de más, el videojuego para PS5 ha caído al precio mínimo de Amazon

La segunda temporada de 'The Last of Us' se ha tomado cierta libertad a la hora de adaptar el segundo videojuego. Pese a ello, el hilo de la historia se mantiene firme, por lo que jugar a 'The Last of Us: Parte II' puede ser una buena idea si queremos saber más sobre la historia de Ellie y Abby. Sobre todo ahora que el precio de su remasterización ha bajado en Amazon hasta los 29,99 euros, su precio mínimo histórico. Si lo prefieres, el videojuego original (parte II) también ha bajado de precio en Amazon, en este caso hasta 19,90 euros.

'The Last of Us Parte II Remastered' baja de precio al mínimo de Amazon

'The Last of Us: Parte II' es un videojuego maravilloso por muchas razones. La historia de Ellie y Abby genera muchos momentos de tensión, momentos en los que vamos profundizando en ambos personajes y momentos en los que nos hace plantearnos si una situación está bien o mal.

De hecho, una de las razones por las que, personalmente, quiero volver a jugar al título es por esas pequeñas diferencias entre el juego y la serie, pero también por las grandes similitudes que encontramos en ambas obras. En la serie hay escenas prácticamente calcadas que muchas veces actúan como un guiño hacia el videojuego.

Por otro lado, la jugabilidad se mantiene con respecto al título original, pero la calidad gráfica mejora con esta remasterización. Originalmente, el videojuego ya se veía muy bien, pero con esta edición podemos tener otra gran experiencia, sobre todo por el precio que tiene en Amazon.

