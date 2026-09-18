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La semana que viene llega a Lidl la lámpara con diseño en forma de curva suave que sirve para iluminar y decorar la casa

Estará disponible el próximo viernes 25 de septiembre en tiendas físicas

Lidl
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Alberto García

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Lidl va sumando poco a poco productos a su sección Bazar, y lo hace con una velocidad bastante buena. Hay muchísimo donde elegir, y si buscas mejorar la iluminación del salón u otra habitación a la par que la decoras... el próximo 25 de septiembre llegará a tiendas físicas la lámpara LED de Livarno por un precio de 24,99 euros. Si la quieres comprar en la tienda online, ya está disponible.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar esta otra lámpara LED de la marca Linkenail. Su precio es de 89,99 euros, pero a cambio tenemos un modelo con más del doble de potencia, un diseño similar (aunque con una curvatura más pronunciada) y con posibilidad de ajustar la temperatura del color, así como el brillo.

Lámpara LED de Linkenail

Lámpara LED de Linkenail

PVP en Amazon — 89,99
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Una lámpara con una suave curva y un precio muy ajustado

Lampara Led De Livarno

La lámpara LED de Livarno destaca sobre todo por su particular diseño, ya que cuenta con una forma con curva suave, ofreciendo de esta forma un formato bastante elegante. Además, la luz LED abarca medio recorrido de su curva, por la parte inferior.

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Cuenta con un regulador táctil y también con función de memoria para evitar que tengamos que configurar la luz constantemente. Ofrece luz blanca cálida y su potencia máxima es de 11,5W. Además, cabe mencionar que la altura es de 148 centímetros, ideal para colocar la lámpara al lado de un sillón y disfrutar de un buen momento de lectura, de sesión de cine y series o de videojuegos.

⚡ EN RESUMEN: Lámpara LED Livarno

 LO MEJOR

  • Su diseño con una suave curva.
  • Su función de memoria.

❌ LO PEOR

  • Su potencia, por lo que no iluminará del todo una habitación grande.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una lámpara que te permita utilizarla al lado de un sofá o sillón y así tener un momento agradable de lectura.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una lámpara de pie que te permita iluminar gran parte de una habitación grande.

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