El sábado 11 de julio llega a Aldi este ventilador esférico con mando a distancia por menos de 40 euros

El verano ya aprieta con fuerza y las olas de calor son las grandes protagonistas de la temporada. Si estás buscando una solución para mantener tu hogar fresco sin que la factura de la luz se dispare, en el folleto de Aldi hemos encontrado este ventilador esférico de la marca Ambiano por 39,99 euros, que llegará a las tiendas el próximo sábado 11 de julio.

Aunque si no tienes un Aldi cerca o en el más cercano no logras encontrarlo porque se ha agotado, en Amazon hemos encontrado ahora rebajada esta alternativa. Se trata del ventilador multidireccional Midea, que está disponible, en estos momentos, por 39,99 euros.

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Un ventilador que ocupa poco espacio pero más eficaz de lo que crees

El gran punto fuerte de este ventilador Ambiano (marca de Aldi) es su formato compacto y esférico, diseñado especialmente para optimizar el flujo de aire en estancias como dormitorios, despachos o salas de estar. A diferencia de los modelos tradicionales de aspas fijas, este dispositivo destaca por su sistema de giro automático tanto en horizontal como en vertical, una oscilación en 3D que permite mover el aire en todas las direcciones de la habitación para así romper las bolsas de calor de forma mucho más eficiente.

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A nivel de personalización, ofrece ocho velocidades de aire y tres modos de funcionamiento adaptados a cada momento del día (para alternar entre un flujo constante, una simulación de brisa natural o un modo noche más silencioso).

Su consumo eléctrico es sumamente bajo, con una potencia de tan solo 24 W, lo que te permitirá tenerlo encendido durante horas sin temor a la factura de la luz. Además, incorpora un temporizador programable de 1 a 8 horas (ideal para dejarlo puesto al irte a la cama) y un cómodo mando a distancia para controlarlo por completo sin tener que levantarte de la cama o del sofá.

⚡ EN RESUMEN: ventilador esférico ambiano de aldi ✅ LO MEJOR Movimiento tridimensional: el giro simultáneo horizontal y vertical distribuye el aire de forma homogénea por toda la habitación, evitando el molesto chorro de aire directo y continuo.

el giro simultáneo horizontal y vertical distribuye el aire de forma homogénea por toda la habitación, evitando el molesto chorro de aire directo y continuo. Eficiencia energética: al consumir solo 24 W, el gasto energético en la factura de la luz es prácticamente inapreciable. ❌ LO PEOR Ubicación obligatoria en superficies... Al ser un formato de mesa compacto, necesitas apoyarlo en una mesita, un mueble o un aparador para que actúe a la altura correcta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador compacto y silencioso para colocar en la mesita de noche o en el escritorio mientras teletrabajas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas refrescar salones muy grandes o zonas de techos altos, donde un ventiladdor de torre alto o un modelo de pie industrial de gran diámetro darían mejor resultado.

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Imágenes | Aldi

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