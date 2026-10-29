Rowenta X-Clean 12: las preguntas que nos habéis enviado (y sus respuestas) sobre esta fregona eléctrica

Vamos a responder a vuestras preguntas sobre la Rowenta X-Clean 12, una fregadora eléctrica que aspira y friega suelos. La hemos estado probando varios días, y ahora te traemos un vídeo con todas las respuestas a las preguntas que nos habéis ido enviando sobre ella a nuestro perfil de Instagram.
Q&A de la Rowenta X-Clean 12
Las aspiradoras eléctricas hacen ya años que han subido de nivel, y su nuevo escalón evolutivo las combina con fregadoras. Y es aquí donde está la carrera actualmente, un sector donde Rowenta se está posicionando con fuerza gracias a dispositivos como su X-Clean 12.
La primera pregunta es la que todos nos hacemos cuando vemos un dispositivo como este: ¿Puede aspirar y fregar al mismo tiempo? La respuesta es que sí, y que este es precisamente su factor diferenciador. No es necesario dar primero una pasada aspirando y luego otra fregando, puedes hacer las dos cosas a la vez de una sola pasada.
La X-Clean 12 puede recoger líquidos, sólidos, polvo y pelos de mascotas en suelos duros. Y como nos preguntáis también por otros tipos de suelo, decir que esta fregadora también puede usarse en parquet y otros suelos de madera de forma segura. Todo gracias a su sistema de dosificación automático inteligente para usar la dosis justa de agua y detergente sin que haya encharcamientos.
También nos preguntáis por los niveles de potencia, y son cuatro. Vas a poder controlarlos desde la pantalla del mango, y son un modo para suelos de madera, uno silencioso, un tercero para recoger cosas con líquidos, y un cuarto que es el modo automático para detectar el tipo de suelo y usar el modo necesario automáticamente.
En el vídeo aprovechamos para hacer varias demostraciones y que puedas ver cómo funciona recogiendo líquidos. También te hablamos de lo útil que es para limpiar en casas de mascotas, con un cepillo y una cuchilla para no tener que desenredar los pelos del cabezal.
Este dispositivo tiene un sistema de limpieza automático con secado, y también te hablamos de los detergentes que puedes utilizar con ella, además de otros aspectos como la autonomía, potencia y otros aspectos técnicos. Pero lo mejor es que veas el vídeo completo para ver todas las respuestas que damos a las preguntas que nos habéis enviado.
Este contenido es una colaboración y patrocinio entre Xataka y la marca, pero no hay pacto sobre el guión ni la selección de los temas. El contenido editorial está elaborado íntegramente por Xataka.
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