La promo de reserva del Samsung Galaxy Z Fold8 está a punto de finalizar: así puedes comprar el móvil plegable más barato

Hace poco tiempo Samsung presentó la nueva generación de sus móviles plegables con un nuevo integrante en la familia: el Samsung Galaxy Z Fold8. Tras ello, llegaron las primeras promociones de reserva como la de MediaMarkt, que está a punto de finalizar. Si quieres reservarlo por 1.799 euros (o incluso más barato), atento.

El nuevo móvil plegable de Samsung, más barato

El Samsung Galaxy Z Fold8 es el móvil que presenta un nuevo formato, más orientado a la reproducción de contenido multimedia. Su oferta de reserva finaliza esta misma noche a las 00:00 horas, por lo que todavía queda un poco de tiempo para acceder a las ofertas.

El móvil tiene un precio recomendado de 1.999 euros, pero si te registras e inicias sesión en la tienda (es gratis), te llevas 100 euros de descuento. Además, si compras desde la tienda online y aplicas el cupón TradeIn100GalaxyFold8 antes de tramitar la compra, te llevas otro descuento de 100 euros. En cambio, si lo compras desde la app, puedes aplicar el cupón 5GALAXYZMM para tener un descuento del 5%.

Con esto el móvil se queda por 1.799 euros. Pero si quieres llevártelo más barato, debes saber que MediaMarkt también tiene otras promociones: si eres estudiante, puedes llevarte un descuento adicional de 100 euros. Además, con la MediaMarkt VIS puedes financiar el móvil al 0%.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy Z Fold8 hoy ✅ LO MEJOR Su nuevo formato , muy diferente al que llevábamos viendo hasta ahora dentro de la marca.

, muy diferente al que llevábamos viendo hasta ahora dentro de la marca. Las promociones: MediaMarkt tiene varias ofertas para comprar el móvil bajo reserva más barato. ❌ LO PEOR El precio: se trata de un móvil bastante caro. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a los móviles plegables aprovechando que Samsung va a lanzar un nuevo formato de móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si no te entusiasman los móviles plegables o simplemente prefieres el formato tradicional.

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Imágenes | Jose García, Samsung

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