El primer monitor 5K2K de 39 pulgadas del mundo también se suma al Black Friday con un descuentazo de 500 euros

En el pasado mes de mayo, os contábamos cómo LG lanzaba su nuevo UltraGear OLED 39GX950B-B, el primer monitor de 39 pulgadas con doble resolución 5K2K. Lo hizo con un precio por encima de los 1.700 euros, pero ahora que estamos en Black Friday, lo tenemos disponible con una rebaja considerable en Amazon: cuesta 1.299 euros (también en PcComponentes).

Un monitor con doble resolución y panel OLED

Es evidente que sigue siendo un precio elevado para un monitor, pero son casi 500 euros de descuento con respecto a lo que costaba hace tan solo unos meses. Estamos ante un monitor ultrawide que destaca por varias cosas, aunque lo mejor sin duda es su doble resolución. ¿Y eso qué significa? Que, pulsando un botón, podemos elegir tener un monitor con resolución 5K o resolución 2K.

Esto es muy útil porque nos da mucha versatilidad. Con resolución 5K podemos tener una imagen más nítida a la hora de jugar, así como a la hora de trabajar (esta resolución es ideal para leer o escribir). Así, la tasa de refresco del monitor es de 165 Hz. Si preferimos una mayor fluidez (por ejemplo, para juegos competitivos), podemos cambiar a 2K con una tasa de refresco de 330 Hz. En ambos casos, el tiempo de respuesta es de 0,03 ms.

A todo esto, debemos sumarle que estamos ante un monitor con panel OLED. Eso se traduce en que tendremos un negro puro y un contraste sobresaliente, algo que agradeceremos especialmente en títulos single player o de terror. Para terminar, cabe destacar que este LG cuenta con un puerto USB-C de carga de 90 W y compatibilidad tanto con G-Sync como con FreeSync Premium Pro.

⚡ EN RESUMEN: oferta del lg ultragear oled 39gx950b-b ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Tiene un descuento de casi 500 euros actualmente, tanto en Amazon como en PcComponentes.

Tiene un descuento de casi 500 euros actualmente, tanto en Amazon como en PcComponentes. Doble resolución: Podemos elegir y cambiar entre resolución 5K y resolución 2K.

Podemos elegir y cambiar entre resolución 5K y resolución 2K. Panel OLED: Ofrece una calidad de imagen superior a los paneles IPS o VA. ❌ LO PEOR Su precio sigue siendo alto: Pese al descuento, sigue siendo un monitor de más de 1.200 euros. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor ultrawide con panel OLED para jugar o trabajar que ofrezca la versatilidad de tener dos resoluciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu PC no es capaz de mover juegos a resolución 5K o directamente prefieres una opción más económica.

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Imágenes | LG

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